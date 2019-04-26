Сенатори США засудили рішення Росії про видачу паспортів в ОРДЛО

Рішення Росії про прискорену процедуру видачі паспортів в ОРДЛО викликало обурення на Заході. З відповідними заявами виступили і впливові сенатори США.

"Рішення Росії прискорено надавати громадянство мешканцям сходу України є ще однією зухвалою спробою легітимізувати незаконну окупацію цих регіонів Росією. Ці території – частина України, а не Росії", - заявив сенатор США Роб Портман.

Cенатор-республіканець Джим Інгоф назвав це рішення "нахабним нападом на суверенітет України" і закликав США продовжити протистояти "агресії путінської Росії".

"Ще один нахабний напад на український суверенітет показує, що Путін не серйозно ставиться до миру. Сполучені Штати повинні продовжити підтримувати Україну і робити витратним агресію путінської Росії", - написав законодавець у Twitter.

25 квітня з заявою – осудом паспортизації Росією мешканців окремих районів Донецької та Луганської областей виступили 8 країн-членів ЄС, які входять до складу Ради безпеки ООН. Заяву було виголошено у четвер у Нью-Йорку.

"Підписання Президентом Російської Федерації указу, який дозволяє, зокрема, особам, які постійно проживають в окремих районах Донецької та Луганської областей України, подавати заявки на отримання російського громадянства у спрощеному порядку, підриває суверенітет України", - йдеться у заяві.

Також відзначається, що час обраний для ухвалення Росією відповідного "свідчить про намір Росії ще більше дестабілізувати Україну і загострити конфлікт".

Країни-члени ЄС у складі Радбезу ООН також назвали ситуацію "глобальною проблемою".

Виступаючи на терміновому засідання Ради Безпеки ООН, представник Польщі, зокрема, наголосив, що "міжнародне право не дозволяє широкої натуралізації громадян іншої держави, які проживають на території іншої держави".

Уряд Сполучених Штатів також засудив указ президента Путіна про пришвидшення процедур надання російського громадянства мешканцям окремих регіонів Донецької та Луганської областей України, які Росія де-факто контролює вже майже 5 років.

В день оприлюднення російського рішення 24 квітня Державний департамент США опублікував заяву, в якій назвав крок Москви “дуже провокативним вчинком”, а також “атакою на суверенітет і територіальну цілісність України”.

Заява також наголошує, що такими діями Москва йде всупереч своїм власним обіцянкам про сприяння реінтеграції усіх регіонів Донецької та Луганської областей кордонах України, як це зафіксовано у підписаних Росією Мінських угодах.

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