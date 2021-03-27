Нью-Йорк став першим містом у США, яке запустило “паспорти вакцинації” від Ковід-19.

Так звані "паспорти" - це додаток на телефоні, який дозволятиме вакцинованим людям безперешкодно потрапляти у певні зони із обмеженим доступом.

Додаток має назву Excelsior Pass і сканується через код QR, аби підтвердити, що власник телефону вакцинований від Ковід-19.

Як повідомляє американське видання USA Today, "паспорт вакцинації" можна буде використовувати при вході на розважальні заходи. Він дозволить збільшити кількість людей, скупчених в одному місці, зокрема, під час масових святкувань, як то весілля чи масова вечірка.

У Європі деякі країни вже використовують паспорти вакцинації. До прикладу, Данія та Ізраїль. Схожий проект у квітні планує запустити Естонія.

За даними американських ЗМІ, “паспорти вакцинації” у Нью-Йорку фінансуються з бюджету штату і були створені на цифровій платформі щодо стану здоров'я IBM через технологію блокчейн.

Раніше цього місяця старший радник Білого дому з питань Ковід-19 Енді Слевітт відкинув ідею запровадження таких паспортів у США на федеральному рівні. За його словами, уряд не повинен збирати та засвідчувати дані про вакцинацію населення, це приватна справа.

За даними соціологічного дослідження Ipsos/Reuters, 72% дорослих американців вважають за важливе знати, «чи вакциновані люди, які мене оточують».

62% вважають, що невакцинованим людям не можна дозволяти літати на літаках.

55% опитаних вважають, що люди без вакцини від Ковід-19 не можуть відвідувати громадські спортзали, кінотеатри або концерти.

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