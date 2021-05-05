Офіційна заява: США підтримують зняття патентного захисту з вакцин від COVID-19

США підтримують зняття патентного захисту з вакцин від COVID-19. Про це у середу у заяві повідомила торгова представниця США Кетрін Тай.

"Адміністрація рішуче підтримує захист інтелектуальної власності, але з метою завершення цієї пандемії, підтримує зняття такого захисту для вакцин від COVID-19. Ми будемо активно брати участь у заснованих на тексті переговорах у ВТО, які необхідні для досягнення цієї мети", - йдеться у заяві. Відзначається, що переговори займуть деякий час.

Зняття патентного захисту з вакцин може дозовлити країнам, що розвиваються масова виробляти препарати-синоніми запатентованих вакцин.

Видання The New York Times назвало рішення адміністрації США "проривом у глобальних зусиллях спрямованих на виробництво більшої кількості доз у час, коли вірус лютує в Індії та Південній Америці"

У заяві Тай відзначається, що адміністрація США прагне якнайшвидше доставити якомога більше безпечних та ефективних вакцин до найбільшої кількості людей.

"Оскільки забезпечено необхідну кількість вакцин для народу США, адміністрація буде посилювати свої зусилля - працюючи з приватним сектором та можливими партнерами - щоб розширити виробництво та поширення вакцин", - йдеться у заяві.

У квітні адміністрація Джо Байдена оголосила, що готується поділитися вакциною від коронавірусу AstraZeneca, майже 60 мільйонів доз, поміж іншими країнами. Вакцину AstraZeneca ліцензували і широко використовують у багатьох країнах світу, зокрема у Європі, але вона ще не має дозволу на використання у Сполучених Штатах.

Україна також використовує вакцину AstraZeneca виготовлену Індійським інститутом сироватки крові під маркою Covishield.

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