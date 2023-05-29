Пекін каже, що не переконував Європу визнати претензії РФ, але сподівається, що війна в Україні не домінуватиме у стосунках Китаю з ЄС

Китай заперечив повідомлення Wall Street Journal, опубліковане 26 травня про те, що посланець Китаю Лі Гуей, якого Пекін підправив для перемовин з європейськими країнами щодо війни РФ в Україні, начебто, намагається переконати європейців підтримати негайне припинення вогню в Україні і дозволити Росії утримати контроль над окупованими територіями.

Мао Нін, речниця китайського міністерства закордонних справ в понеділок заявила про це повідомлення, що Гуей озвучив позицію Пекіна, та вислухав "думки та поради різних сторін".

Раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що спілкувався з європейськими колегами після публікації в WSJ і жоден з них не підтвердив, що "озвучувались чи велись перемовини, навіть, про те, щоб визнати з Росією ті території на яких зараз в Україні Росія перебуває".

Китай також висловив сподівання, що питання України не стануть домінуючими у відносинах ЄС з Китаєм. Про це, як повідомляють китайські ЗМІ, заявив посол Китаю в ЄС Фу Кон в інтерв'ю New Statesman.

"Я не вважаю раціональним пов'язувати позицію Китаю щодо української кризи з двосторонніми відносинами Китаю та ЄС, бо я не думаю, що це справедливо щодо Китаю і раціонально для ЄС", - наводить CGTN слова Фу Кона.

Європейські посадовці неодноразово закликали Китай використати свій вплив на Росію, щоб зупинити війну і вивести війська з України.

Сполучені Штати не мають великих сподівань від місії китайського посланця, сказав радник Державного департаменту США Дерек Шолле в інтерв'ю Голосу Америки раніше цього місяця.

"Добре, що китайці зараз спілкуються з українцями і що посланець здійснив візит. Відверто кажучи, у мене невеликі очікування щодо цих зусиль. Я маю на увазі, що Китай може бути найбільш корисним, якщо спробує переконати Путіна припинити цю війну. Важливо відзначити, що ця війна може закінчитися завтра, якщо Володимир Путін вирішить вивести свої війська з України. Я не бачу жодних доказів того, що Путін думає про це найближчим часом", - сказав Шолле.

Китай підтримує активні відносини з Росією, але ознак того, що Пекін готовий використати свій вплив на Росію, щоб припинити війну проти України, поки небагато, каже посадовець.

"Очевидно, вони мають тісні стосунки з Росією. Президент Сі [Цзіньпін] і президент Путін зустрічалися кілька разів, і перед цією війною вони видали дуже довге спільне комюніке, в якому говорилося про відносини, партнерство без обмежень, - каже Шолле. - Ми б попросили наших друзів з КНР використати будь-який вплив, який вони мають на Росію, щоб змусити Путіна зупинити цю війну. Я не бачив свідчень, що вони готові застосувати цей вплив. І я не бачив індикаторів того, що навіть якби вони були готові використати вплив, це спрацювало б, щоб змінити думку Путіна. Але ми просимо про цю просту річ".