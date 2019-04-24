Віце-президент CША поспілкувався з Зеленським

Віце-президент США Майк Пенс привітав Зеленського з перемогою і від імені президента США висловив сподівання на майбутню співпрацю з адміністрацією Зеленського на благо України.

"Поговорив з обраним на посаду президента України Володимиром Зеленський і привітав його з перемогою. Президент США та я з нетерпінням очікуємо на співпрацю з його адміністрацією задля підтримки потужної, демократичної і процвітаючої України", - написав віце-президент США у Twitter.

Раніше, з перемогою у виборах Володимира Зеленського вітав президент США Дональд Трамп.

Президент побажав Зеленському успіхів і назвав вибори важливим моментом в історії України, йдеться в повідомленні прес-служби Білого дому.

Трамп відзначив, що вибори відбулись мирно і демократично. Він підкреслив непохитну підтримку Сполучених Штатів українському суверенітету та територіальної цілісності в межах міжнародно визнаних кордонів і висловив відданість спільній роботі з обраним президентом Зеленським та народом України задля втілення реформ, зміцнення демократії, підвищення добробуту та викорінення корупції, повідомили у адміністрації президента США.

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