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«Пентагон був нашим посередником». Подробиці таємної допомоги Болгарії Україні від колишнього прем’єра. Відео

«Пентагон був нашим посередником». Подробиці таємної допомоги Болгарії Україні від колишнього прем’єра. Відео
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«Пентагон був нашим посередником». Подробиці таємної допомоги Болгарії Україні від колишнього прем’єра. Відео

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Нові подробиці таємних поставок – ексклюзив від колишнього прем’єр-міністра Болгарії Кіріла Петкова. 


Раніше німецьке видання Die Welt опублікувало розслідування, згідно з яким у перші місяці війни до України почала надходити болгарська зброя, обсяг якої сягав 30% від усієї військової допомоги. Крім цього, з цієї країни до України йшло й критично важливе дизельне пальне, обсяг якого становив до 40% від усіх поставок. Причому нафту для цього пального Болгарії постачала Росія, а оброблялася вона на НПЗ, яке на той час належало російській компанії Лукойл.

Як працювала схема таємних поставок в Україну з Болгарії, що сталося із військовим постачанням після того, як уряд Петкова втратив владу, та як війна в Україні змінила болгарське суспільство – про все це в ексклюзивному інтерв’ю колишнього прем’єр-міністра країни Кіріла Петкова Тетяні Ворожко

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