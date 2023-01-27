«Пентагон був нашим посередником». Подробиці таємної допомоги Болгарії Україні від колишнього прем’єра. Відео

Показати більше Show less



Раніше німецьке видання Die Welt опублікувало розслідування, згідно з яким у перші місяці війни до України почала надходити болгарська зброя, обсяг якої сягав 30% від усієї військової допомоги. Крім цього, з цієї країни до України йшло й критично важливе дизельне пальне, обсяг якого становив до 40% від усіх поставок. Причому нафту для цього пального Болгарії постачала Росія, а оброблялася вона на НПЗ, яке на той час належало російській компанії Лукойл.

Як працювала схема таємних поставок в Україну з Болгарії, що сталося із військовим постачанням після того, як уряд Петкова втратив владу, та як війна в Україні змінила болгарське суспільство – про все це в ексклюзивному інтерв’ю колишнього прем’єр-міністра країни Кіріла Петкова Тетяні Ворожко