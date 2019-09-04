Міністр оборони США схвалив використання 3,6 мільярдів на стіну на кордоні з Мексикою

Міністр оборони США Марк Еспер схвалив використання 3,6 мільярдів доларів, раніше виділених на будівництво військових об'єктів, для зведення 280-кілометрової ділянки обіцяної президентом Дональдом Трампом стіни на кордоні з Мексикою.

Представники Пентагону повідомили, що деталі будуть оприлюднені після повідомлення членів Конгресу e середу. За їх словами, половина грошей буде взята з військових проектів на території США, а друга половина - з проектів в інших країнах.

Рішення Еспера заклало основу для гострої дискусії законодавців, які раніше цьго року відмовилися виділяти близько 6 мільярдів доларів на будівництво стіни. Хоча американський політикум загалом визнає кризову ситуацію на кордоні між США та Мексикою, сторони розходяться у способах виходу із неї.

«Це ляпас всім членам збройних сил, які служать нашій країні, коли президент Трамп готовий схопити вже виділені на потреби військових кошти, щоб роздути власне его і побудувати стіну, за яку, як він обіцяв, повинна була заплатити Мексика», - заявив лідер демократів в Сенаті Чак Шумер.

За його словами, перекидання коштів відіб'ється на Військової академії США у Вест-Пойнті.Конгрес виділив на будівництво стіни 1,375 мільярда доларів в бюджеті на цей рік - стільки ж, скільки і минулого року, але істотно менше 5,7 мільярда доларів, які просив Білий дім.

Трамп неохоче погодився прийняти ці гроші, щоб покласти край 35-денному закриттю уряду у лютому, але одночасно оголосив надзвичайний стан, щоб вилучити гроші, виділені на інші потреби уряду.

280-кілометрова ділянка муру, яку планується побудувати за рахунок коштів виділених Пентагоном - лише невеликий відрізок 3150-кілометрового кордону США і Мексики

«Скасування проектів військового будівництва у нас в країні і за кордоном, підірве нашу національну безпеку, якість життя і бойовий дух наших військ, що зробить Америку менш безпечною», - заявила спікер Палати представників демократ Ненсі Пелосі.

Уряд витратить гроші, призначені для будівництва житла для військових, на 11 проектів будівництва стіни в Каліфорнії, Арізоні і Техасі, йдеться в документах, наданих адміністрацією США за позовом Американського союзу громадянських свобод (АСГС).

280-кілометрова ділянка муру, яку планується побудувати за рахунок коштів, виділених Пентагоном - лише невеликий відрізок 3150-кілометрового кордону США і Мексики.

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