Пентагон: Касетні боєприпаси, які розглядають для передачі Україні, мають обмеження смертоносності

США розглядають можливість передачі Україні касетних боєприпасів (DPICM), смертоносність яких не переважає 2,35%. Про це заявив прес-секретар Пентагону Пет Райдер на брифінгу 6 липня.

“Ми маємо різні варіанти касетних боєприпасів (DPICMs, dual-purpose improved conventional munition - оригінал) і ті, які ми розглядаємо для передачі не включають старі варіанти із смертністю вище ніж 2,35%”, – зауважив прес-секретар Пентагону.

Ми маємо різні варіанти касетних боєприпасів (DPICMs, dual-purpose improved conventional munition - оригінал) і ті, які ми розглядаємо для передачі не включають старі варіанти із смертністю вище ніж 2,35%.

За словами Пета Райдера, у Пентагоні обізнані про високі показники смертності від деяких 155-міліметрових касетних боєприпасів, які застосовувались кілька десятків років тому. “Ми будемо обережно обирати боєприпаси з більш низьким рівнем смертності і для яких є нещодавня статистика тестувань”, – уточнює прес-секретар Пентагону.

Пет Райдер під час прес-конференції у Пентагоні наголосив, що єдність США та партнерів залишається дуже міцною у питанні підтримки України та надання потужностей, необхідних, щоб бути ефективними на полі бою.

“Надання касетних боєприпасів (DPICMs – оригінал) зараз розглядається. Я не буду вдаватись у подробиці цих дискусій, але можу сказати, що ці боєприпаси додають протитанкові та протипіхотні потужності на полі бою. Вони можуть містити заряди, що пробивають броню або осколкові протипіхотні заряди”, – додає прес-секретар Пентагону.

За інформацією видання Reuters з посиланням на американських високопосадовців, очікується, що в пʼятницю США оголосять новий пакет озброєнь для України, який може включати й касетні боєприпаси.

Ця нищівна зброя заборонена до виробництва і використання окремою угодою, ратифікованою понад 120 країнами світу, проте, згідно з повідомленнями українського уряду та неурядових організацій, її не раз застосовувала Росія проти України. США, Україна та Росія не є підписантами угоди про заборону використання касетних снарядів.

Наприкінці червня американські законодавці з Гельсінської групи просили президента Байдена передати Україні касетні боєприпаси, розроблені у США і не використані за часів Холодної війни.

Нагадаємо, як раніше повідомляв Голос Америки, адміністрація президента США Джо Байдена оцінює можливість надання Україні касетних боєприпасів. Про це повідомив заступник прес-секретаря Білого Дому Ендрю Бейтс 6-го липня під час прес-конференції на борту Air Force One на шляху до штату Південна Кароліна.

Дивіться також: Тарас Чмут про очікування та реальність контрнаступу України. Відео