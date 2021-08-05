У Міноборони США заявили, що коронавірус "ще довго буде частиною реальності"

Головний лікар Пентагону попередив американців, що, незважаючи на інтенсивну кампанію з подолання пандемії, коронавірус не зникне.

За його словами, як і інші віруси, COVID-19 «буде частиною нашої реальності ще довгий час».

Генерал-лейтенант Рональд Плейс, глава Управління охорони здоров'я Пентагону, заявив про це, виступаючи на конференції «Море - Повітря - Космос» (Sea Air Space).

Плейс сказав, що коронавірус і інші віруси, подібні до нього, ймовірно, збережуться в навколишньому середовищі і продовжать мутувати.

Заява Плейса прозвучала на тлі очікувань, що щеплення проти коронавірусу зроблять обов'язковим для американських військовослужбовців.

Раніше президент США Джо Байден заявив, що всі цивільні службовці федерального уряду повинні пройти вакцинацію від COVID-19 або регулярно робити аналізи і вживати інших заходів щодо стримування поширення вірусу.

Генерал-лейтенант Рональд Плейс висловив оптимізм з приводу здатності приборкати хворобу.

«Думаю, що ми опинимося в ситуації, коли не будемо весь час говорити про COVID-19», - сказав Плейс.

Однак він попередив, що такий душевний спокій навряд прийде цього року.

«Ми опинимося в ситуації, коли з'явиться інше інфекційне захворювання, про яке ми будемо турбуватися або думати, так само як про грип, кору або правець, [коли людям будуть робити щеплення, щоб захиститися від хвороб]», - заявив Плейс.

«Це ще довго буде частиною нашої реальності», - попередив генерал.

У статті використано матеріали CNN.

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