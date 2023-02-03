Пентагон: над США помітили китайську повітряну кулю-шпигунку

Російський президент Путін скористався вісімдесятою річницею Сталінградської битви, щоб прирівняти російський напад на Україну до подій Другої Світової війни і гостро скритикував збройну допомогу, яку українцям надає міжнародна спільнота.

Найбільше зброї Україні зараз надають США та Велика Британія, які були учасниками антигітлерівської коаліції, але президент Путін у промові 2 лютого у Волгограді (колишньому Сталінграді) говорив про загрозу Росії від «нацизму», зосередившись на докорах Німеччині.

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Наприкінці січня під тиском закликів України та інших урядів і після майже року вагань Німеччина дала згоду, щоб інші країни могли передати українській армії свої танки німецького виробництва, а також Берлін пообіцяв надати 14 власних танків «Леопард-2».

Одночасно з Німеччиною тоді і США оголосили, що нададуть Україні понад 30 американських танків «Абрамс», а раніше 14 своїх танків «Челленджер-2» українцям пообіцяла Велика Британія на додаток до так званих легких танків від Франції.

Тепер Путін, замовчуючи факт, що саме він віддав наказ вторгнутися в Україну, доводить, що Росія, нібито, обороняється.

Він сказав: «Неймовірно, але факт. Нам знову погрожують німецькими танки «Леопард».

Путін не згадав заклики міжнародної спільноти припинити бойові дії і вивести російські війська з України, а натомість проголосив, що Росія має перемогти.

Намагаючись приховати ізоляцію Москви від західних країн - колишніх союзників у війні з нацистською Німеччиною, російський президент заявив, що має «багато друзів у світі включно з Америкою, Північною Америкою та Європою».

Тим часом у Німеччині 3 лютого урядовий речник підтвердив повідомлення, що Берлін готує додаткові партії танків для України і зокрема йдеться про танки старішої моделі - «Леопард-1».

Німецькі джерела повідомляють, що будуть відремонтовані танки «Леопард-1», які зняті з озброєння армії, але зберігаються на складах.

Преса в Німеччині також цитує міністра оборони Бориса Пісторіуса про наміри викупити в Катару 15 самохідних броньованих зенітних установок «Гепард» і передати їх Україні, де вони себе добре зарекомендували для захисту від російської авіації, ракет і дронів.

«Гепарди дуже добре показали себе на війні в Україні. Якщо ми можемо отримати додаткові машини від партнерів, то це точно була б підмога для українців», - цитує міністра газета Sueddeutsche Zeitung.

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