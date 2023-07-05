Пентагон посилить захист інформації та підзвітність

Постійна представниця Великої Британії при ООН Барбара Вудворд заявила, що надійні дані ООН про кількість постраждалих від російської війни дітей є лише вершиною айсберга.

Про це йшлося під час щорічних відкритих дебатів “Діти та збройні конфлікти” сьогодні, 5 липня, у штаб-квартирі ООН у Нью-Йорку.

Діти не починають війни, але вони залишаються найбільш вразливими до їх наслідків.

Діти не починають війни, але вони залишаються найбільш вразливими до їх наслідків, сказала вона. “Вперше постійний член цієї ради, Російська Федерація, визначається відповідальною за понад 1200 грубих порушень щодо дітей”, - наголосила Вудворд.

За словами дипломатки, є лише один шлях, який може покласти край стражданням українських дітей – це припинення незаконного вторгнення Росії. “Ми продовжуватимемо підтримувати зусилля уряду України захистити своїх дітей і повернути їх додому після примусової депортації Росією”, – запевнила Вудворд.

Тим часом Джеффрі де Лаурентіс, заступник постійної представниці США при ООН, заявив, що військовослужбовці Збройних сил Росії та їх посадові особи вчинили злочини проти людяності, в тому числі, проти дітей.

Представники російських військ страчували українських чоловіків, жінок і дітей, а також разом з іншими російськими чиновниками депортували до Росії сотні тисяч мирних українських громадян, зокрема, дітей, яких насильно розлучили зі своїми родинами, нагадав де Лаурентіс.

Ці дії не є випадковими чи спонтанними, наголосив він. Вони є частиною широкомасштабної та систематичної атаки на цивільне населення України. Російські війська продовжують атакувати райони явного перебування дітей, зокрема, школи, лікарні та житлові будинки.

Діти не просто потрапляють під перехресний вогонь. Вони стають жертвами із жорстокого умислу.

Крім того, де Лаурентіс нагадав: діти не просто потрапляють під перехресний вогонь. Вони стають жертвами із жорстокого умислу.

“Ця сувора реальність служить гострим нагадуванням про терміновість і необхідність зміцнення потенціалу міжнародної спільноти щодо захисту дітей і про вкрай важливу необхідність для всіх держав поважати міжнародне право та принципи, закріплені в Статуті ООН”, - заявив заступник постійної представниці США при ООН.

На тому, що цифри ООН не відображають справжніх масштабів і обсягів порушень стосовно українських дітей, наголосив і Сергій Кислиця, постійний представник України при ООН.

За його інформацією, вторгнення Росії в Україну вплинуло на 7,5 мільйонів українських дітей. Майже дві третини з них – внутрішні переселенці чи біженці.

Внаслідок безперервних бомбардувань та обстрілів з боку російських збройних сил станом на 3 липня цього року загинули щонайменше 494 дитини, 1036 отримали поранення. 379 дітей вважаються зниклими безвісти під час бойових дій, повідомив Кислиця під час дебатів.

Крім того, Генеральна прокуратура України в різних регіонах зафіксувала 13 випадків сексуального насильства над дітьми.

Міністерство освіти України повідомляє, що по всій країні пошкоджено майже 3450 навчальних закладів, 331 з них зруйновано. Крім того, пошкоджено майже 1500 медичних закладів, 185 з них зруйновано.

На жаль, у доповіді спеціальної представниці ООН з питань дітей та збройних конфліктів Вірджинії Гамби , недостатньо висвітлено питання масового викрадення українських дітей Росією, вважає Кислиця.

Україна має вагомі підстави вважати, що кілька сотень тисяч українських дітей були примусово та незаконно вивезені Росією, багато з яких досі утримуються проти їхньої волі. На сьогодні влада України виявила 19 492 таких дітей, з них 4 390 є сиротами або позбавлені батьківського піклування. Наразі лише 380 вдалося повернути та возз’єднатися зі своїми родинами.

“Вчора, 4 липня, Росія вкотре вчинила теракт, обстрілявши мирний мікрорайон у Первомайському Харківської області. Внаслідок нападу постраждали 43 особи, серед яких 12 дітей, одна з них - 3-місячна дитина”, - нагадав представник України.

Ми закликаємо міжнародну спільноту продовжувати тиск на РФ з метою припинення агресії проти України та виведення всіх військ з території України в межах міжнародно визнаних кордонів як найефективнішого заходу захисту українських дітей.

Сергій Кислиця закликав ООН, і особливо спеціальну представницю Генсекретаря з питань дітей та збройних конфліктів, вимагати від РФ виконання зобов'язань згідно з міжнародним гуманітарним правом. Це включає припинення всіх порушень щодо дітей в Україні та забезпечення своєчасного і безпечного повернення всіх українських дітей, які насильно та незаконно утримуються Росією.

“Ми закликаємо міжнародну спільноту продовжувати тиск на Російську Федерацію з метою припинення агресії проти України та виведення всіх військ з території України в межах міжнародно визнаних кордонів як найефективнішого заходу захисту українських дітей”, - сказав Кислиця.

Він також наголосив, що притягнення порушників до відповідальності, чи то за порушення прав дітей, чи за інші воєнні злочини та злочини проти людства, має залишатися головним пріоритетом.

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