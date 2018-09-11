В Пентагоні розповіли, як змінилась протиповітряна оборона США після атак 11 вересня

11 вересня в США відзначають День патріотів. Саме цього дня американці та люди всього світу віддають шану загиблим, їх сім'ям і всім, хто постраждав в результаті терористичних атак у США 11 вересня 2001 року. Майже 3000 осіб загинуло під час тих терористичних нападів.

Терористичні напади 11 вересня змусили Пентагон переглянути стратегію протиповітряного захисту. Про це у День патріотів розповіли представники керівництва Північноамерканського Аерокосмічного оборонного командування США NORAD.



Після нападів 11 вересня командування NORAD кардинально змінило підхід до протиповітряної оборони і почало готуватись до загроз не лише ззовні кордонів США та Канади, але також і зсередини, повідомляють у Пентагоні.

Раніше NORAD в основному готувався до відповіді на загрози часів Холодної війни, які могли прийти "ззовні Америки та Канади, а атаки 9/11 показали, що ми маємо приділяти увагу внутрішнім загрозам", - розповідає Генерал Теренc Шонессі, командувач NORAD та USNorthCom у відео Пентагону присвяченому Дню патріотів.

"На той час у нас було лише сім місць, з винищувачами в бойовій готовності ... Ми мали провести модифікації до наших стандартних процедур і тактик і технологій", - згадує Стів Армстронг, голова стратегічного напрямку NORAD.

"Тому з першого дня ми почали отримувати доступ до літаків та винищувачів, диспетчерських, щоб заповнити небо на випадок, якщо будуть додаткові атаки", - додав Армстронг.

"Географічне командування США під назвою USNorthCom постало в результаті 11 вересня і усвідомлення потреби мати єдине командування задля забезпечення захисту внутрішніх територій", - наголошує генерал Шонессі.

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