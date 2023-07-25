"Грубе нехтування правилами проведення операцій". Пентагон - про пошкодження росіянами американського дрона у Сирії

У Пентагоні відреагували на дії росіян у Сирії. У неділю, 23 липня, 23 липня російський винищувач пролетів на відстані кількох метрів від американського безпілотника MQ-9 над Сирією, випустив по ньому сигнальну ракету, у результаті чого було пошкоджено гвинт безпілотника.

"Це просто грубе нехтування правилами проведення операцій. Вони таким чином відвертають нашу увагу від виконання основної місії там – боротьби з ІДІЛ" - заявила заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх.

Представниця оборонного відомства США закликала Росію поважати міжнародне право та наголосила, що подібній поведінці немає жодних виправдань.

"Не можу говорити за Росію і її непрофесійну поведінку, але ми бачимо, що така поведінка почастішала", - додала Сінгх.

Високопоставлений командувач військово-повітряних сил CША повідомив агенції AP, що таким чином в неділю росіяни намагались збити американський безпілотник.

Заступник речник генерального секретаря ООН Фарган Гак на питання журналістів стосовно пошкодження американського дрона, відповів, що ООН зацікавлене в "тривалому мирі" у Сирії: "Ми хочемо робити все можливе, аби кожен поважав суверенітет і територіальну цілісність Сирії".