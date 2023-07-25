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"Грубе нехтування правилами проведення операцій". Пентагон - про пошкодження росіянами американського дрона у Сирії
У Пентагоні відреагували на дії росіян у Сирії. У неділю, 23 липня, 23 липня російський винищувач пролетів на відстані кількох метрів від американського безпілотника MQ-9 над Сирією, випустив по ньому сигнальну ракету, у результаті чого було пошкоджено гвинт безпілотника.
"Це просто грубе нехтування правилами проведення операцій. Вони таким чином відвертають нашу увагу від виконання основної місії там – боротьби з ІДІЛ" - заявила заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх.
Представниця оборонного відомства США закликала Росію поважати міжнародне право та наголосила, що подібній поведінці немає жодних виправдань.
"Не можу говорити за Росію і її непрофесійну поведінку, але ми бачимо, що така поведінка почастішала", - додала Сінгх.
Високопоставлений командувач військово-повітряних сил CША повідомив агенції AP, що таким чином в неділю росіяни намагались збити американський безпілотник.
Заступник речник генерального секретаря ООН Фарган Гак на питання журналістів стосовно пошкодження американського дрона, відповів, що ООН зацікавлене в "тривалому мирі" у Сирії: "Ми хочемо робити все можливе, аби кожен поважав суверенітет і територіальну цілісність Сирії".
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Любомир Ференс — про враження від спілкування з полоненими росіянами. Відео
З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, з російського полону вдалося звільнити 2526 українців. Українська військова розвідка тримає у секреті точну кількість полонених українців, як і те, скільки російських військових знаходяться у полоні на території України.
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У Держдепі прокоментували реакцію країн на погрози обстрілів Росією кораблів у Чорному морі
У Чорному морі залишається багато кораблів під різними прапорами, які брали участь в Чорноморській зерновій угоді. У разі обстрілів Росією цих кораблів, країни, під чиїми прапорами вони ходять, «не сприйматимуть такі атаки легко».
Про це під час брифінгу у середу, 25 липня, заявив заступник речника Держдепартаменту США Ведант Пател.
“У Чорному морі є кораблі, які брали участь в Чорноморській зерновій ініціативі з кожного куточка світу. Я впевнений, що відповідні країни не відреагують легко, якщо Росія атакує ці кораблі. Особливо тому що ці кораблі брали участь в Чорноморській зерновій ініціативні, щоб доставити українське зерно і продукти до інших частин світу – там де це зерно потребують”, – заявив Ведант Пател під час брифінгу.
Про протипіхотні міни поблизу ЗАЕС
Я впевнений, що відповідні країни не відреагують легко, якщо Росія атакує ці кораблі.заступник речника Держдепартаменту США Ведант Пател.
Також Пател прокоментував нещодавні повідомлення про протипіхотні міни поблизу Запорізької атомної електростанції.
“Ми дуже чітко заявляли, що жорстока і дестабілізуюча діяльність поблизу атомної електростанції, ЗАЕС, – дуже небезпечна. Вона ставить під ризик регіон. Тому ми продовжимо закликати припинити подібну діяльність поблизу ЗАЕС”, – говорить Пател.
Про пораненого Тревора Ріда
Також, як раніше повідомляв Голос Америки, заступник речника Держдепартаменту США під час брифінгу 25 липня повідомив, що у боях в Україні поранення отримав колишній американський морський піхотинець Тревор Рід, якого до минулого року незаконно утримували в Росії, а торік повернули до США в межах обміну ув'язненими між двома країнами. Зараз екс-військовика перевезено у Німеччину для лікування.
Посадовець підкреслив, що Рід "не брав участі у будь-якій діяльності від імені США" і також розповів, що перевезення пораненого відбулось за участі неурядової організації, а не американського уряду.
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Посолка США в Україні зустрілася з мером Києва Кличком після нічних обстрілів столиці
Посолка США в Україні Бріджит Брінк повідомила про зустріч з мером Києва Віталієм Кличком через кілька годин після того, як у вівторок рано вранці Росія завдала нових ударів з безпілотників по столиці та інших регіонах України.
Американська дипломатка висловила "захоплення стійкістю" киян та повідомила, що обговорила з мером столиці шляхи американської допомоги Україні.
"Гарна зустріч з мером Віталієм Кличком. Поділилася своїм захопленням стійкістю понад 3-х мільйонів мешканців Києва та обговорила, як Сполучені Штати можуть допомогти Україні продовжувати просуватися до її євроатлантичного майбутнього", – твітує посолка Брінк.
Як раніше повідомив Голос Америки, адміністрація президента США Джо Байдена оголосила про новий пакет військової допомоги для України на суму близько 400 мільйонів доларів для посилення контрнаступу України.
Керівник Київської військової адміністрації Сергій Попко заявив, що Кремль вшосте лише за цей місяць атакував Київ за допомогою безпілотників іранського виробництва Shahed, але всі вони були збиті. Повідомлень про жертви не надходило.
На засіданні позачергової сесії Київради 25 липня столичні депутати додатково збільшили фінансування міської цільової програми з організації військової служби, мобілізаційної підготовки й територіальної оборони.
Як повідомив секретар Київради Володимир Бондаренко, майже половина з 5 мільярдів гривень підуть на матеріально-технічне забезпечення сил оборони та безпеки, 1 мільярд – на придбання БПЛА, 450 мільйонів гривень – на ремонт техніки, а також додатково 300 мільйонів гривень – на ремонти, переважно на облаштування укриттів.
"Пріоритет у всіх повинен бути один – всі сили та кошти на перемогу", – сказав Бондаренко.
На початку червня київська влада зазнала жорсткої критики через загибель трьох дорослих і дитини внаслідок падіння уламків російських ракет в Києві, ще 11 тоді зазнали поранень. Люди загинули на вулиці біля медичного закладу в Деснянському районі, бо не змогли потрапити до укриття, яке було зачиненим. Пізніше перевірка стану бомбосховищ показала, що лише 15% з усіх столичних укриттів відповідали необхідним стандартам.
На початку липня президент України Володимир Зеленський звільнив чотирьох голів районних адміністрацій Києва.
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В Україні поранений екс-морпіх США Тревор Рід, якого раніше звільнили з російського полону через обмін в'язнями
У боях в Україні поранення отримав колишній морський піхотинець США Тревор Рід, про це розповів речник Державного департаменту Ведант Пател.
Тревора Ріда у 2019 році заарештували в Росії, коли він відвідував свою дівчину у Москві. Майже три роки його незаконно утримували за ґратами в Росії, а у квітні 2022 року колишнього морського піхотинця відпустили й повернули до США в межах обміну ув'язненими між двома країнами.
Коли саме і де його зараз поранили, речник Держдепу не уточнив, але повідомив, що наразі американського ексвійськовика перевезено у Німеччину для лікування.
Пател додав, що від початку російської війни Сполучені Штати закликають своїх громадян відмовитись від поїздок до України, "особливо із метою участі у бойових діях", адже там "вони можуть зіткнутись зі значними ризиками, включаючи ризик потраплянні у полон, загибелі чи фізичної шкоди".
Посадовець підкреслив, що Рід "не брав участі у будь-якій діяльності від імені США" і також розповів, що перевезення пораненого відбулось за участі неурядової організації, а не американського уряду.
Першим про поранення Ріда на полі бою в Україні повідомило видання The Messenger. За даними журналістів, екс-морпіх два тижні тому наступив на протипіхотну міну. Видання також стверджує із посиланнями на власні джерела в уряді США, що "після поранення Рід хотів повернутися до США, але йому не вдалося це зробити через проблему, пов’язану з його контрактом з українськими силами".
"Тоді Рід хотів донести свою історію до преси, за словами джерел, щоб поскаржитися на поводження з ним в Україні та звернутися до уряду США за допомогою в його евакуації", після чого, як пише ЗМІ, американський уряд почав координувати його евакуацію за допомогою неурядової організації. Офіційно цю інформацію не було підтверджено.
У відповідь на запитання про те, чи ситуація із Рідом матиме негативні наслідки для переговорів щодо інших американців, визнаних незаконно затриманими в Росії, Пола Вілана та Евана Гершковича, Пател відповів журналістам, що не спекулюватиме на цій теми, і що США продовжуватимуть "співпрацювати безпосередньо з РФ, закликаючи до звільнення" в'язнів.
Однак урядове джерело CNN повідомило, що США "звісно" стурбовані потенційним впливом, який це матиме на переговори, але підкреслило, що потрібно розрізняти ситуацію Ріда та інших незаконно утримуваних.
Тревора Ріда заарештували в Росії влітку 2019 року. За версією російської влади, він напав на поліцейських, коли його затримали нетверезим і доставляли до поліцейського відділку.
Пізніше йому оголосили вирок - 9 років тюрми та етапували до мордовської колонії. Апеляцію на вирок російський суд йому відхилив. Тоді уряд США зробив заяву про несправедливе затримання Ріда і висловив стурбованість станом його здоров'я.
В обмін за Ріда США повернули в Росію російського пілота Костянтина Ярошенка, який відбував 20-річне ув'язнення у штаті Коннектикут за причетність до контрабанди кокаїну. Його ув'язнили у 2010 році в Ліберії і зробили екстрадицію до США. Міністерство юстиції США називало Ярошенка "досвідченим міжнародним наркоторговцем", який був причетний до розповсюдження тисяч кілограмів кокаїну по всьому світі.
У статті використано матеріали AFP.
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