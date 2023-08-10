Пентагон прокоментував скільки коштів залишилось для України і чи можна їх перенести на 2024 рік

"Ми впевнені, що зможемо продовжувати підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно"

Речник Пентагону, генерал Пет Райдер заявив, що понад 6-ть мільярдів доларів, які були нещодавно знайдені, внаслідок бюрократичної помилки, можуть бути витрачені не лише у поточному фінансовому році, але й у наступному. Про це він розповів, відповідаючи на запитання журналістів під час брифінгу в четвер, 10-го серпня.

Щодо того, на яку саме техніку підуть кошти, Пет Райдер зауважив - що це буде погоджено напряму із українцями та партнерами по коаліції.

"Ми вирішимо це в процесі перемовин з українцями та нашими союзниками та партнерами. Що стосується фінансування, то, як ви знаєте, наразі ми відновили та можемо використати 6,2 мільярда доларів США, які ми знайшли внаслідок облікової помилки Пентагону, в коштах які були виділені раніше. Ці гроші будуть доступні для використання, як у поточному фінансовому році, так і в році наступному", - заявив представник Міноборони США.

Окрім того, в розпоряджені Пентагону також залишаються невитрченими додаткові 600 мільйонів доларів на допомогу Києву, які були виділені раніше в рамках закону про додаткові асигнування для України (USAA funds ред.)

"Так само, як і приблизно 600 мільйонів доларів, які були виділені в рамках законодавчого акту про додаткові асигнування для України, та залишились невикористаними. Ці кошти та само мають дворічниий термін використання. Отже, суть полягає в тому, що ми продовжимо дуже тісно співпрацювати з міжвідомчими структурами та з Україною, щоб гарантувати, що українці отримають те, що їм потрібно...ми впевнені, що зможемо продовжувати підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно", - підсумував речник Пентагону.

Нагадаємо, що наприкінці червня цього року в Пентагоні завили, що вартість озброєння, надісланого в Україну з американських запасів протягом 2022-2023-го фінансових років, виявилась завищеною.

Про це під час брифінгу заявила заступниця речника Пентагону, Сабріна Сінгх. Таким чином, завдяки цій бухгалтерській помилці, Міноборони США отримало змогу витратити на оборонну допомогу для України на 6,2 мільярдів доларів більше, ніж очікувалося у поточному році.

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