Пентагон розробив план надання зброї Україні і очікує на схвалення Трампа - ЗМІ

Пентагон та Державний Департамент США вже розробили план надання Україні летальної оборонної зброї, і очікують на схвалення Білого Дому, повідомили Західні ЗМІ.

Позиція президента США Дональда Трампа з цього питання ще не є відомою, адже брифінг для нього ще не проводився, сказав в коментарі для Тhe Wall Street Journal неназваний високопосадовець уряду США.

"Саме вчасно", - відреагував сенатор Джон Маккейн на повідомлення про плани надання зброї Україні у Twitter.

Найімовірніше, йдеться про поставки протитанкових ракетних комплексів "Джавелін" а також, можливо, про надання протиповітряного озброєння, та інше, повідомляє The Wall Street Journal з посиланням на джерела в уряді США.

Україна давно намагалась отримати ПТРК "Джавелін", щоб ефективно боротись з броньованими машинами російського виробництва. Пускова установка "Джавелін" є дуже мобільною через свою невелику вагу - зазичай, їх переносять команди з двох осіб, зауважують ЗМІ.

За планами, протитанкові ракети будуть надані українським військам у віддаленні від лінії конфлікту для того, щоб обмежити ризики ескалації та знизити можливі ризики того, що надання зброї може спонукати Київ до нападу, повідомляє The Wall Street Journal.

Якщо Україна буде невідповідно використовувати зброю, Вашингтон може забрати цю підтримку чи технічну допомогу.

Раніше, з часу початку конфлікту в Україні, Вашингтон, загалом, обмежувався, так званою, нелетальною підтримкою та навчаннями.

Все ж, деякі посадовці США та України зазначили в коментарі Західній пресі, що можуть знадобитись місяці для того, щоб Білий Дім прийняв остаточне рішення.

"Рівень насильства останнім часом зріс, - сказав Генерал армії США Кертіс Скапаротті коментуючи плани надання зброї Україні, - росіяни надають деяке з найбільш сучасного устаткування і надають радників своїм військам".

Водночас, Німеччина та Франція налаштовані скептично стосовно надання зброї Україні, через стурбованість, що це може поглибити конфлікт. "Дуже важливо, щоб ми не роздмухували ситуацію", - зазначив радник з Національної безпеки Британії Марк Седвелл, інформує The Wall Street Journal.

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