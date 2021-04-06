У Пентагоні прокоментували слова Володимира Зеленського про членство у НАТО

У Міноборони США відзначили, що питання щодо прогресу України на шляху до членства у НАТО мають бути адресовані Північноатлантичному альянсу. Про це повідомляє кореспондент "Голосу Америки" з питань національної безпеки Джефф Селдін.

У вівторок речниця Білого дому Джен Псакі заявила, що рішення стосовно вступу України до НАТО буде приймати Альянс.

«Це [вступ до НАТО] вже певний час є наміром України, ми вже тривалий час обговорюємо це, - додала речниця. - Стосовно України, ми надаємо їй рішучу підтримку, ми спілкуємось з ними і хочемо протистояти дестабілізуючим діям, але це рішення приймає НАТО».

Як відзначає Селдін, у Міноборони США заявили: "Під час саміту у Брюсселі у 2018-му році, члени НАТО підтвердили рішення зроблене на Бухарестському саміті у 2008-му році про те, що Україна буде членом НАТО. Будь-які питання щодо прогресу України... мають бути адресовані НАТО".

Раніше речник Міноборони США заявив, що мета дій Росії, яка накопичує війська поблизу українського кордону, лишається незрозумілою.

Президент України Володимир Зеленський у телефонній розмові із генеральним секретарем НАТО наголосив на тому, що у відносинах з НАТО для України найбільш актуальним питанням є можливість отримання Плану дій щодо членства в Альянсі.

Як повідомляла Українська служба "Голосу Америки", у відповідь на прохання «Голосу Америки» прокоментувати слова українського президента, офіційний представник НАТО наголосив на твердості підтримки альянсом суверенітету і територіальної цілісності України.

У даному коментарі немає прямої відповіді на слова українського президента про ПДЧ, але там підтверджене неодноразово проголошене право вступу України в альянс.

«НАТО у питанні членства має політику відкритих дверей і союзники дотримуються свого рішення ухваленого на Бухарестському саміті 2008 року», - сказано у відповіді.

Дмитрій Пєсков, речник російського президента Володимира Путіна, заявив, що на думку Москви вступ України в НАТО «ускладнить ситуацію».

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