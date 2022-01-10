У Пентагоні заявили, що не спостерігають зменшення російських сил вздовж кордонів України

Сполучені Штати Америки не спостерігають зменшення військової присутності Росії вздовж кордонів України. Про це у понеділок, відповідаючи на питання "Голосу Америки", заявив речник Міноборони США Джон Кірбі.

За словами речника Міноборони США, Росія зберігає відчутні сили на сході, півночі, та півдні від України.

Кірбі також звернув увагу на зроблену раніше заяву заступниці Державного секретаря США Венді Шерман, що Росія може продемонструвати серйозності своєї позиції щодо розрядки, відвівши частину військ від кордонів.

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