Пентагон повідомив про прогрес оборонних реформ в Україні. Відео

Пентагон повідомив Конгресу, що уряд України виконав зобов’язання з реформування оборонної сфери, що дозволяє виділити Києву 125 мільйонів доларів – другу частину пакету оборонної допомоги Україні, передбачену у бюджеті США на цей рік.