Пентагон повідомив Конгресу, що уряд України виконав зобов’язання з реформування оборонної сфери, що дозволяє виділити Києву 125 мільйонів доларів – другу частину пакету оборонної допомоги Україні, передбачену у бюджеті США на цей рік.
Пентагон повідомив про прогрес оборонних реформ в Україні. Відео
До цієї допомоги входять два патрульні човни з автоматичними 30-мм гарматами, мобільні радарні системи для виявлення ракетних та артилерійських обстрілів, десятки машин швидкої допомоги та устаткування з забезпечення захищеного зв’язку.
Facebook Forum