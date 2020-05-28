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Пентагон повідомив про прогрес оборонних реформ в Україні. Відео

Пентагон повідомив про прогрес оборонних реформ в Україні. Відео
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Пентагон повідомив про прогрес оборонних реформ в Україні. Відео

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Пентагон повідомив Конгресу, що уряд України виконав зобов’язання з реформування оборонної сфери, що дозволяє виділити Києву 125 мільйонів доларів – другу частину пакету оборонної допомоги Україні, передбачену у бюджеті США на цей рік.

До цієї допомоги входять два патрульні човни з автоматичними 30-мм гарматами, мобільні радарні системи для виявлення ракетних та артилерійських обстрілів, десятки машин швидкої допомоги та устаткування з забезпечення захищеного зв’язку.

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