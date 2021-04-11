Глава Пентагону в Ізраїлі обговорює питання безпеки в регіоні

Міністр оборони США Ллойд Остін в неділю прибув до Ізраїлю, щоб обговорити регіональні питання безпеки.

«Я вдячний за те, що можу назвати Ізраїль важливим стратегічним партнером», - написав у Твітері глава Пентагону.

Ллойд Остін - перший з Адміністрації Байдена, який відвідує Ізраїль після того, як Білий дім оголосив про відновлення переговорів, щоб відродити Іранську ядерну програму від 2015 року.

У неділю Остін зустрівся зі своїм ізраїльським колегою Бені Ганцом. Глава Пентагону висловив "непохитну та сталеву" американську відданість Ізраїлю.

Напередодні візиту міністр оборони Ізраїлю Бені Ганц оприлюднив прес-реліз, я кому запевнив, що буде "тісно співпрацювати з нашими американськими союзниками, аби гарантувати, що будь-яка нова угода з Іраном передбачатиме життєво важливі інтереси світу та США, запобігатиме небезпечній гонці озброєнь у нашому регіоні та захистить державу Ізраїль".

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу - затятий критик угоди щодо ядерної програми Ірану, він вітав вихід США з цього договору за президента Трампа.

Минулого тижня Нетаньягу заявив, що угода з Іраном «прокладе шлях до появи ядерної зброї. Зброї, яка загрожує нашому існуванню”.

Під час прес-конференції керівники оборонних відомств США та Ізраїлю не піднімали питання Іранської ядерної програми і не приймали питання від журналістів.

У суботу президент Ірану Хасан Роугані по телебаченню оголосив про відкриття каскаду центрифуг 164 IR-6 для виробництва збагаченого урану, а також про відкриття двох випробувальних каскадів 30 IR-5 та 30 IR-6S - на іранському заводі зі збагачення урану в Натанзі.

У неділю, через кілька годин після запуску центрифуг, на об'єкті в Натанзі сталась аварія в електричній мережі. Речник Іранської ядерної програми по місцевому телебаченню запевнив, що ні витоку радіації, ні постраждалих немає.

“Причина інциденту розслідується”, - сказав він.

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