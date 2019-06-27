Пентагон: Росія має до 2 серпня, щоб повернутись до виконання ядерної угоди

Порушення Росією угоди про Договору про ліквідацію ракет середньої і малої дальності (РСМД) є "сумним" і "очевидним" прикладом зневаги Росії до міжнародних домовленостей. Про це у своєму виступі на засіданні міністрів країн-членів НАТО заявив виконуючий обов'язки Міністра оборони США Марк Еспер.

"Тут факти очевидні – США виконує свою сторону угоди, Росія – ні", - наголосив посадовець.

Очільник Пентагону дав Росії термін до другого серпня, щоб врятувати угоду, що передбачає скорочення ядерного арсеналу Росії та США.

"Росія має до другого серпня, щоб вирішити, чи повернеться вона до виконання угоди, - говорить Еспер. - Якщо Москва відмовиться – договір про РСМ припинить своє існування".

Еспер розкритикував Росію за розробку, виробництво та розміщення ракети SSC-8, також відомої, як 9М729, у порушення договору.

Як ми всі знаємо, підбурює агресію в Європі сьогодні Росія. Через 30 років після падіння Берлінської стіни, Росія все ще прагне отримати право вето на рішення своїх сусідів і втручається до суверенних демократичних процесів інших країн

"Ця ракета – однозначне підтвердження того, що Росія не дотримується угоди РСМД декілька років і тепер необхідно, щоб наш Альянс вжив заходи, щоб протистояти цим спроможностям", - наголосив посадовець.

Еспер чітко заявив, що саме Росія підбурює агресію в Європі.

"Як ми всі знаємо, підбурює агресію в Європі сьогодні Росія. Через 30 років після падіння Берлінської стіни, Росія все ще прагне отримати право вето на рішення своїх сусідів і втручається до суверенних демократичних процесів інших країн", - виголосив Еспер у своїй промові.

Міністри країн-членів Альянсу погодились, що Альянс вживатиме кроки у відповідь, якщо Росія не повернеться до дотримання вимог угоди, йдеться на сторінці НАТО.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ під час засідання міністрів НАТО вкотре засудив Росію за порушення угоди і зауважив, що Альянс вживатиме кроки у відповідь на такі порушення, однак не розміщуватиме ракети в Європі.

"Ми не будемо повторювати те, що робить Росія. Ми не хочемо нової гонки озброєнь, однак, водночас, ми маємо забезпечити стримування і оборону, що заслуговує на довіру", - заявив Генсекретар.

Дивіться також: Студія Вашингтон. Що може загрожувати Фірташу у США