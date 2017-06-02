Глава Пентагону: США надалі підтримуватимуть союзників країн АТР

Джим Маттіс з’ясує політику США щодо Азійсько-Тихоокеанського регіону





Міністр оборони США Джим Маттіс прибув в п'ятницю в Сінгапур на регіональний саміт з оборони і безпеки та заявив, що США надалі підтримуватимуть своїх союзників з країн Азійсько-Тихоокеанського регіону.



Маттіс приїхав в регіон вже вдруге з часу вступу на посаду. Він збирається викласти чітку політику США стосовно союзників з регіону і розвіяти їх побоювання.



За словами міністра, в суботу на щорічному саміті «Діалог Шангрі-Ла» в Сінгапурі він говоритиме про «міжнародний порядок», необхідний для підтримки миру в Азії, маючи цим на увазі протидію ракетно-ядерним амбіціям КНДР.



«Увага Міністерства оборони зосереджена на зміцненні альянсів, розширенні можливостей інших країн щодо забезпечення власної безпеки, а також на посиленні потенціалу США щодо стримування війни», - сказав Джим Маттіс журналістам.



Як очікується, глава Пентагону зустрінеться з колегами з низки країн, в тому числі Південної Кореї, Японії і Австралії.

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