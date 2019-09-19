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Голова Пентагону оптимістично оцінив стратегію оборонних реформ України

  • Голос Америки
Міністр оборони США Марк Еспер

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Міністр оборони США Марк Еспер оптимістичний стосовно бачення оборонної реформи в Україні та відданості керівника Міністерства оборони України боротись з корупцією.

Про це міністр оборони США поговорив зі своїм українським колегою Андрієм Загороднюком 18 вересня, повідомив Еспер у Twitter.

Еспер також наголосив на непохильній підтримці США суверенітету та територіальної цілісності України.

Очільник Пентагону переконаний, що Росія, зокрема через її агресію в Україні та незаконну анексію Криму, є найбільшим викликом для оборони США в короткостроковій перспективі. На цьому Еспер наголосив під час виступу 18 вересня з нагоди Дня військово-повітряних сил США.

"Її напад на Грузію в 2008, анексія Криму та продовження війни на решті території України показує, що Росія готова змінювати карту", - сказав Еспер під час виступу.

"Росіяни вдаються до гібридної війни, щоб залякувати сусідні країни та погрожувати їм і весь уряд США, союзники та партнери мають об'єднатись, щоб не дозволити цій тактиці досягти успіху", - додав він.

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США засудили "проокупаційні голоси" щодо Криму на нараді ОБСЄ. Відео
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США засудили "проокупаційні голоси" щодо Криму на нараді ОБСЄ. Відео

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