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США зліквідували лідера аль-Кайди в Ємені – Пентагон

  • Голос Америки
Пентагон

Муджахід аль-Адані був одним з ключових керівників терористів в регіоні



Міністерство оборони США повідомило, що в результаті повітряних ударів в центральному Ємені було знищено п'ять терористів аль-Кайди.

У заяві Центрального командування ЗС США зазначено, що авіаудари були завдані 20 листопада. Їх метою був Муджахід аль-Адані, також відомий, як Мухаммад Шукрі, лідер аль-Кайди і четверо його соратників.

Згідно з текстом заяви, аль-Адані планував і здійснював терористичні атаки проти Ємену і сил міжнародної коаліції. Він володів значною владою і впливом в аль-Кайді на Арабському півострові.

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