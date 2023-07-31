Актуально
"Перед вторгненням я не задумувалася, звідки автор: з Росії чи з України"- розповідь із вашингтонської книгарні
Серед американських читачів з'явився попит на книги українських авторів, а також видання про Україну. Покупці цікавляться не лише історичною, а й художньою літературою, розповіли Голосу Америки у книгарні в середмісті Вашингтона. Там зазначили, що популярність книг на українську тематику стрімко зросла на початку повномасштабної війни Росії проти України і досі не спадає.
Демонструючи українську колекцію книг, в американській книгарні Kramers показують кілька художніх видань українських авторів. Зокрема, виданий у США англомовний переклад книги української фотографині та письменниці Євгенії Білорусець із оповіданнями про життя людей зі сходу України на тлі війни.
"Це - "Щасливі падіння" Євгенії Білорусець. Це найновіша збірка оповідань. І вона дуже популярна. Я вибрала її з кількох причин: мені подобаються збірки оповідань, і це українська авторка. І це було дуже вчасно, вона була видана саме на початку вторгнення," - розповідає Лейлен Фаулер, відповідальна за закупівлю видань у книгарні.
Також на полицях є англомовна збірка творів про війну Софії та Юрія Андруховичів, Любка Дереша, Оксани Забужко, Сергія Жадана та інших - "Кохання всупереч болю: Українські оповідання", яку у травні 2022 року опублікувало американське видавництво. Ця книга досить затребувана серед читачів, каже Фаулер: "З минулого року значно збільшилася цікавість до українських авторів. У нас є антологія художньої літератури, написана українцями. І вона дуже популярна, тому що людям просто цікаво, яке там життя".
З минулого року значно збільшилася цікавість до українських авторів
У вашингтонській книгарні вважають, що зараз зобовʼязані мати на полицях видання українського історика Сергія Плохія. Саме книги цього автора американці найактивніше купували після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.
"Вони дуже хотіли знати передісторію. Тож у великій кількості купували книгу "Брама Європи", щоб знати історію відносин між двома країнами. Ця книжка є класикою літератури про європейську історію протягом тривалого часу. Це книга, яка повинна бути на полицях поважної книгарні", - розповідає Лейлен Фаулер.
Книг українських авторів тут лише кілька, проте вони популярні, наголошують у книгарні. Частина видань доступна онлайн. На початку ж повномасштабної війни тут була тематична експозиція - разом із виданнями про Україну, як розповідають у магазині, американці
Американці розбирали книги і про історію Росії та біографії Путіна
розбирали книги і про історію Росії та біографії Путіна.
"Ми зробили експозицію українських історичних книг, а також багатьох російських історичних книг, зокрема тих, що зосереджені на культі особистості Путіна. І вони дуже добре продавалися протягом десь трьох місяців. А потім приблизно через три місяці все якось спало. Я думаю, що багато людей, які були найбільше зацікавлені у книгах, на той момент купили їх. І тому ми зняли цю експозицію. Відтоді вийшли нові книги про вторгнення, і вони досить добре продаються", - розповів генеральний директор книгарні Ендрю Джонс.
Хоча цікавість до історичних видань про Україну зараз трохи зменшилася, запит на українських авторів серед американців лишився, кажуть у Kramers, проте додають, що їхніх книг публікується не так багато, як хотілося б.
"Ми продаємо кілька збірок оповідань українських авторів, які були перекладені та представлені, і вони продаються досить добре. Тож, я вважаю, що зараз є потреба в таких книгах. Їх не так багато на полицях. Видавничій індустрії потрібен час, аби перейти від рівня зацікавленості аудиторії до самої публікації, до друку та відправки до магазинів. І я знаю, що є також американські автори, які пишуть про Україну, вони з'являються в твердій обкладинці прямо зараз", - каже Джонс.
З-поміж видань іноземних авторів, у книгарні обрали для продажу книгу про вторгнення Росії в Україну "Invasion" британського журналіста Люка Гардінґа, а також роман "Calling Ukraine" автора зі США Йоганнеса Ліхтмана про американця, який переїхав жити до України.
До повномасштабної війни, зізнаються у книгарні, українських авторів вони не продавали взагалі. Тепер, закуповуючи книги, звертають увагу на походження письменників.
Перед вторгненням я не задумувалася, звідки походить автор: з Росії чи з України.
"Перед вторгненням я не задумувалася, звідки походить автор: з Росії чи з України. Я не думала про національність, лише про книгу. Після того я почала задумуватися про національність, бо це могло зацікавити моїх покупців, - розповіла Лейлен Фаулер, зауваживши, що її магазин розташований у центрі Вашингтона, де читачі мають певні запити, - Я завжди враховую демографію клієнтів у нашому магазині, який розташований у дуже ліберальному районі. Тож я думаю, що їх зацікавить [книга] про історію і політику".
Війна привернула увагу до України і українські автори отримали унікальну нагоду вийти на доволі закритий книжковий ринок у США, каже керівник видавництва Українського наукового інституту у Гарварді Олег Коцюба.
"По-перше, ніхто досі насправді про Україну багато не знав. Тобто вони насправді не знали, що в Україні існує велика, багата, різноманітна література... Відповідно, це не було в центрі якихось зусиль. З іншого боку, держава Україна дуже мало зробила досі для того, щоби популяризувати українських письменників, українську літературу як таких. Лише недавно почалася якась ефективна і спрямована робота у цьому напрямку", - вважає Коцюба.
Допомагати просувати українські книги у США, каже керівник видавництва Українського наукового інституту у Гарварді, можуть і українці, які мешкають в Америці.
"Якщо вони будуть замовляти ці книжки, ці книжки будуть в тренді, вони будуть бестселерами і так далі, тоді про них і писатимуть, книготорговці їх тоді будуть закуповувати і виставляти на продаж, і далі просувати. ... Само собою, що підтримка уряду потрібна, щоб влаштовувати великі акції, скажімо, фестивалі української літератури або щось подібне, де можна було би мати масоване представництво української літератури. Цього зараз немає", - каже Коцюба.
Аби продавати свої твори у США, радять у вашингтонській книгарні Kramers, українським авторам важливо потрапляти на сторінки оглядів у відомих журналах, що є найкращою рекламою при виборі літератури для книгарень.
Дивіться також:
Всі новини дня
- Голос Америки
Хорватія погодилася дозволити використання своїх портів для експорту українського збіжжя
Україна та Хорватія 31 липня домовилися про можливість використання хорватських портів на Дунаї та Адріатичному морі для експорту українського збіжжя, заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба після переговорів із хорватським колегою, повідомляє Reuters.
Своєю чергою міністр закордонних справ Хорватії Гордан Грліч-Радман, пишуть ЗМІ, під час візиту до Києва в понеділок додав: "У контексті можливої глобальної продовольчої кризи Хорватія надає свої порти для експорту українського зерна і продовжуватиме це робити".
Хорватія також надає Україні допомогу в розмінуванні, енергетиці, та переслідуванні за воєнні злочини. За словами міністра країни, поширеними через мережу Х (колишній Twitter), "Хорватія продовжує надавати рішучу підтримку [Україні – ред.] – в тому числі для післявоєнного відновлення у розмінуванні та реабілітації, енергетичній інфраструктурі, спрощенні експорту зерна, забезпеченні відповідальності за злочини та процесі вступу до ЄС".
Після виходу Росії із Чорноморської зернової ініціативи, що дозволяла експорт українського зерна через Чорне море, союзники України працюють над пошуком альтернативних шляхів експорту українського збіжжя, включаючи так звані "шляхи солідарності", які надають можливості експорту через європейські порти.
В Білому домі також наголосили - співпраця із вивезення українського зерна альтернативними шляхами триває, однак підкреслили - морські перевезення залишаються найефективнішими для експорту.
"Найефективніший спосіб транспортувати зерно – на кораблі. Це найкращий спосіб експортувати максимальну кількість зерна у вчасні терміни. Можна використовувати залізницю або вантажівки - можна розглянути, імовірно, інші порти Євросоюзу. Але ви повинні вивезти зерно з України, щоб мати можливість використовувати інші порти ЄС. Тож немає більш ефективного способу, ніж морський транспорт. Це науковий факт, фізичний факт. Але ми будемо продовжувати працювати з нашими партнерами в Європі, щоб побачити, чи є інші наземні способи це зробити", - вказав Джон Кірбі, координатор стратегічних комунікацій Ради з нацбезпеки США, відповідаючи на питання Голосу Америки під час брифінгу для преси в минулого тижня.
Як повідомляла раніше українська служба Голосу Америки, 18 липня під час засідання Генасамблеї ООН державний секретар з політичних питань Хорватії Франо Матушич заявив, що Хорватія пропонує свою залізничну мережу та порти на Адріатичному морі як альтернативний експортний маршрут для українського зерна.
Адріатичний напрямок - третій за важливістю із транспортування українського продовольства, повідомив ЄС під час червневого засідання транспортної комісії. Зараз цей напрямок - «на стадії розвитку», й туди входять порти Словенії, Італії та Хорватії.
Генерал ВПС США у відставці про F-16 для України. Відео
"Було кілька людей, кілька лідерів, які були повинні знати краще, які повільно рухалися або затримували схвалення передачі літаків, таких як F-16 Україні", – генерал ВПС США у відставці Девід Дептула 📣 Дивіться повне інтервʼю з Дептулою на YouTube Голосу Америки Українською!
Удар по Кривому Рогу: число загиблих зросло до п’яти, 64 людини постраждали – ОВА
Кількість загиблих внаслідок російського обстрілу Кривого Рогу зросла до п’яти, постраждалих – до 64, повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.
«П’ятеро загиблих, серед яких дитина. Вже відомо про 64 постраждалих. З них – двоє хлопчиків і троє дівчат. Від 4 до 17 років. Більшість поранених лікуватимуться вдома. Та понад 20 залишаються у лікарнях», – написав Лисак у телеграмі.
Зранку 31 липня війська Росії випустили по Кривому Рогу дві ракети – одна влучила в секцію житлового будинку з четвертого по дев’ятий поверхи, друга – в нежитлову будівлю.
У Міністерстві внутрішніх справ повідомили, що до поліції Кривого Рогу надійшло 165 повідомлень про пошкодження майна внаслідок ракетного удару, завданого військами РФ вранці 31 липня.
Херсонська обласна прокуратура повідомляє, що станом на 15:30 понеділка внаслідок обстрілів Херсона поранено щонайменше 10 цивільних.
«Серед поранених четверо волонтерів та неповнолітній хлопчик. Обстріли тривають», – йдеться в повідомленні.
За усіма фактами прокуратура почала розслідування про порушення законів та звичаїв війни.
Російські військові регулярно обстрілюють українські міста, які перебувають у межах досяжності їхніх ракет, артилерії, РСЗО. Росія, попри докази та свідчення, з перших днів повномасштабного вторгнення заперечує відповідальність своїх військових у воєнних злочинах проти українських цивільних та військових.
- Голос Америки
Китай обмежує експорт дронів, згадує війну РФ в Україні
Китай з 1 вересня обмежує експорт дронів вагою понад сім кілограмів та тривалістю польоту понад 30 хвилин, а також моторів для дронів, лазерних систем, систем зв'язку та антидронових систем.
В понеділок Міністерство торгівлі країни повідомило, що обмеження вводяться з міркувань захисту "національної безпеки та інтересів".
У китайському відомстві вказали на зростання ризику застосування цивільних дронів у воєнних цілях, а також зазначили, що з початку війни Росії в Україні деякі компанії добровільно обмежили діяльність в зонах конфлікту.
"З початку кризи в Україні деякі китайські цивільні компанії дронів добровільно призупинили свою діяльність в зонах конфлікту", - йдеться в заяві китайського міністерства.
За інформацією американської розвідки, опублікованій минулого тижня, Пекін надавав Росії засоби, які могли використовуватись у війні в Україні. Посилаючись на дані російської митниці, дослідники заявляли, що Китай постачав дрони, навігаційне устаткування, запчастини для літаків Росії.
Уряд Китаю в п'ятницю назвав операції з Росією "нормальною торговельною та економічною співпрацею".
Минулого тижня державний секретар США Ентоні Блінкен висловив сподівання, що Китай “зробить усе можливе”, щоб уникнути постачання до Росії технологій подвійного призначення – матеріалів, які можуть бути використані, у тому числі для зброї.
"У нас є занепокоєння щодо окремих організацій (в Китаї - ред.), які надають технології, технології подвійного призначення, що можуть бути використані, серед іншого, для безпілотників та інших видів зброї, які потім будуть використовуватися в Україні. Цим занепокоєнням ми поділилися з Пекіном, і сподіваємося, що вони зроблять усе можливе, щоб цього не сталося", - заявив Держсекретар США.
“Китай неодноразово запевняв нас, і не тільки нас, а й багато інших країн, що він не надає матеріальної летальної допомоги Росії для її використання проти України. І ми дуже серйозно ставимося до цих запевнень”, – цитує Блінкена агенція Reuters.
В статті використано матеріали АР, Reuters.
Форум