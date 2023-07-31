"Перед вторгненням я не задумувалася, звідки автор: з Росії чи з України"- розповідь із вашингтонської книгарні

Серед американських читачів з'явився попит на книги українських авторів, а також видання про Україну. Покупці цікавляться не лише історичною, а й художньою літературою, розповіли Голосу Америки у книгарні в середмісті Вашингтона. Там зазначили, що популярність книг на українську тематику стрімко зросла на початку повномасштабної війни Росії проти України і досі не спадає.

Демонструючи українську колекцію книг, в американській книгарні Kramers показують кілька художніх видань українських авторів. Зокрема, виданий у США англомовний переклад книги української фотографині та письменниці Євгенії Білорусець із оповіданнями про життя людей зі сходу України на тлі війни.

"Це - "Щасливі падіння" Євгенії Білорусець. Це найновіша збірка оповідань. І вона дуже популярна. Я вибрала її з кількох причин: мені подобаються збірки оповідань, і це українська авторка. І це було дуже вчасно, вона була видана саме на початку вторгнення," - розповідає Лейлен Фаулер, відповідальна за закупівлю видань у книгарні.

Також на полицях є англомовна збірка творів про війну Софії та Юрія Андруховичів, Любка Дереша, Оксани Забужко, Сергія Жадана та інших - "Кохання всупереч болю: Українські оповідання", яку у травні 2022 року опублікувало американське видавництво. Ця книга досить затребувана серед читачів, каже Фаулер: "З минулого року значно збільшилася цікавість до українських авторів. У нас є антологія художньої літератури, написана українцями. І вона дуже популярна, тому що людям просто цікаво, яке там життя".

З минулого року значно збільшилася цікавість до українських авторів

У вашингтонській книгарні вважають, що зараз зобовʼязані мати на полицях видання українського історика Сергія Плохія. Саме книги цього автора американці найактивніше купували після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

"Вони дуже хотіли знати передісторію. Тож у великій кількості купували книгу "Брама Європи", щоб знати історію відносин між двома країнами. Ця книжка є класикою літератури про європейську історію протягом тривалого часу. Це книга, яка повинна бути на полицях поважної книгарні", - розповідає Лейлен Фаулер.

Книг українських авторів тут лише кілька, проте вони популярні, наголошують у книгарні. Частина видань доступна онлайн. На початку ж повномасштабної війни тут була тематична експозиція - разом із виданнями про Україну, як розповідають у магазині, американці

Американці розбирали книги і про історію Росії та біографії Путіна

розбирали книги і про історію Росії та біографії Путіна.

"Ми зробили експозицію українських історичних книг, а також багатьох російських історичних книг, зокрема тих, що зосереджені на культі особистості Путіна. І вони дуже добре продавалися протягом десь трьох місяців. А потім приблизно через три місяці все якось спало. Я думаю, що багато людей, які були найбільше зацікавлені у книгах, на той момент купили їх. І тому ми зняли цю експозицію. Відтоді вийшли нові книги про вторгнення, і вони досить добре продаються", - розповів генеральний директор книгарні Ендрю Джонс.

Хоча цікавість до історичних видань про Україну зараз трохи зменшилася, запит на українських авторів серед американців лишився, кажуть у Kramers, проте додають, що їхніх книг публікується не так багато, як хотілося б. "Ми продаємо кілька збірок оповідань українських авторів, які були перекладені та представлені, і вони продаються досить добре. Тож, я вважаю, що зараз є потреба в таких книгах. Їх не так багато на полицях. Видавничій індустрії потрібен час, аби перейти від рівня зацікавленості аудиторії до самої публікації, до друку та відправки до магазинів. І я знаю, що є також американські автори, які пишуть про Україну, вони з'являються в твердій обкладинці прямо зараз", - каже Джонс. З-поміж видань іноземних авторів, у книгарні обрали для продажу книгу про вторгнення Росії в Україну "Invasion" британського журналіста Люка Гардінґа, а також роман "Calling Ukraine" автора зі США Йоганнеса Ліхтмана про американця, який переїхав жити до України. До повномасштабної війни, зізнаються у книгарні, українських авторів вони не продавали взагалі. Тепер, закуповуючи книги, звертають увагу на походження письменників. Перед вторгненням я не задумувалася, звідки походить автор: з Росії чи з України. "Перед вторгненням я не задумувалася, звідки походить автор: з Росії чи з України. Я не думала про національність, лише про книгу. Після того я почала задумуватися про національність, бо це могло зацікавити моїх покупців, - розповіла Лейлен Фаулер, зауваживши, що її магазин розташований у центрі Вашингтона, де читачі мають певні запити, - Я завжди враховую демографію клієнтів у нашому магазині, який розташований у дуже ліберальному районі. Тож я думаю, що їх зацікавить [книга] про історію і політику".

Війна привернула увагу до України і українські автори отримали унікальну нагоду вийти на доволі закритий книжковий ринок у США, каже керівник видавництва Українського наукового інституту у Гарварді Олег Коцюба.

"По-перше, ніхто досі насправді про Україну багато не знав. Тобто вони насправді не знали, що в Україні існує велика, багата, різноманітна література... Відповідно, це не було в центрі якихось зусиль. З іншого боку, держава Україна дуже мало зробила досі для того, щоби популяризувати українських письменників, українську літературу як таких. Лише недавно почалася якась ефективна і спрямована робота у цьому напрямку", - вважає Коцюба.

Допомагати просувати українські книги у США, каже керівник видавництва Українського наукового інституту у Гарварді, можуть і українці, які мешкають в Америці.

"Якщо вони будуть замовляти ці книжки, ці книжки будуть в тренді, вони будуть бестселерами і так далі, тоді про них і писатимуть, книготорговці їх тоді будуть закуповувати і виставляти на продаж, і далі просувати. ... Само собою, що підтримка уряду потрібна, щоб влаштовувати великі акції, скажімо, фестивалі української літератури або щось подібне, де можна було би мати масоване представництво української літератури. Цього зараз немає", - каже Коцюба.

Аби продавати свої твори у США, радять у вашингтонській книгарні Kramers, українським авторам важливо потрапляти на сторінки оглядів у відомих журналах, що є найкращою рекламою при виборі літератури для книгарень.

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