Очільники МЗС Франції, Німеччини, Великої Британії, США висловили підтримку Україні перед розмовою Байдена з Путіним

Держсекретар США Ентоні Блінкен у середу провів розмови з очільниками МЗС Франції, Німеччини та Великої Британії. Спілкування відбулось перед запланованим на четвер телефонним дзвінком президента США Джо Байдена з президентом Росії Володимиром Путіним.

Дипломати США та Європи обговорили важливість координації зусиль, "щоб стримати будь-яку подальшу агресію Росії проти України і підтвердили консенсус між союзниками та партнерами, що такі дії Росії призведуть до масштабних наслідків та значних витрат", повідомили в Дреждепі за результатами розмови.

Сторони підтвердили "непохитну підтримку незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України", йдеться в повідомленні.

Напередодні в Держдепі запевнили, що спілкування з Путіним буде проводитись в тісній координації з європейськими союзниками та Україною.

Розмова між Байденом та Путіним відбувається на запит російської сторони, заявили в Білому домі. "Я не можу сказати, чому російська сторона просила про цей дзвінок", - заявив високопосадовець Білого дому на брифінгу в середу.

"Гадаю, обидва лідери переконані, що в прямих перемовинах між лідерми є цінність і що ми тепер, вже декілька тижнів, перебуваємо у стані кризи, через нагромадження сил Росією, і таке залучення на високому рівні важливе, щоб це вирішити і спробувати віднайти шлях до деескалації", - додав посадовець. Він запевнив - після перемовин, США детально поінформують про них європейських союзників та Україну.

Держсекретар США Ентоні Блінкен поспілкувався з українським президентом, перед розмовою лідерів США та Росії.

"Ми будемо продовжувати тісно консультуватися з Україною, союзниками та партнерами по НАТО щодо наших дипломатичних зусиль зі стримування подальшої російської агресії", - написав Блінкен у Twitter за результатами розмови з Зеленським.

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