Кораблі від США - PR для Порошенка, чи крок до перемоги України? Думки експертів

27 вересня в порту американського міста Балтимор відбулась передача Україні двох кораблів Берегової охорони США.

​Передача є важливим "символічним жестом", який чітко вказав, що США – на боці України в протистоянні на Азовському морі, наголошує аналітик американської фундації Jamestown Пол Ґобл.

Як символічний жест – це надзвичайно важливо, як і проходження двох українських кораблів через Керченську протоку

​"Це чіткий сигнал, що Сполучені Штати – на стороні України в конфлікті з Росією, яка спершу намагалась незаконно анексувати Крим, а потім взяти під повний контроль поверхню Азовського моря, - наголошує аналітик. - Як символічний жест – це надзвичайно важливо, як і проходження двох українських кораблів через Керченську протоку", - розповів Ґобл в інтерв'ю журналістці Української служби "Голосу Америки" Оксані Бедратенко

​А от аналітик американського аналітичного центру Atlantic Council Мелінда Гарінг вважає, що не варто переоцінювати знаковість цієї події.

"Це історія для внутрішнього вжитку", яка допоможе, насамперед, теперішній українській владі підняти свій рейтинг, вважає дослідниця.

Човни мали бути передані роки назад

Україна зволікала майже чотири з половиною роки щоб прийняти пропозицію про отримання кораблів, наголошує вона. "Човни мали бути передані роки назад. Згідно до мого дослідження, пропозиція від США надійшла ще в березні 2014 року", - сказала Гарінг в коментарі Бедратенко.

Човни не було надано одразу через бюрократичні зволікання і, можливо, фінансові інтереси, вважає аналітик, звертаючись до дослідження "Радіо Свобода". Передача човнів є вигідною Україні, хоча українська сторона має взяти на себе витрати у майже десять мільйонів доларів, пов'язаних з доставкою кораблів до Україні, однак, це дешевше ніж 26 мільйонів доларів, які могли знадобитись для побудови таких кораблів Україною, нагадує дослідниця.

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Гарінг наголосила, що українська сторона наполягала на співпраці через державну компанію "Укроборонпром" в той час, як "США прагнули працювати через офіційний канал в уряді України" через побоювання стосовно репутації "Укроборонпрому".

На думку Гарінг, українська сторона зробила поступ в прийнятті цих човнів саме тепер з двох причин:

Передача човнів позитивно вплине на популярність Порошенка. "Він не може бути президентом війни, чи президентом, який врятував Україну, якщо він не врятує військово-морські сили, особливо, якщо надходить пропозиція надати ці два кораблі, щоб допомогти у відбудові флоту", - наголошує дослідниця.

"Ситуація в Азовському морі стає справді небезпечною і українцям потрібен кожен корабель, все устаткування, яке вони можуть отримати", - вважає Гарінг.

Україна в тому стані, що отримання військової перемоги не вірогідне, а отримання дипломатичної – набагато більш вірогідне і зрештою, набагато більш важливе

"Можливо це частково і є правдою в цьому випадку, але це не головне", - переконаний Пол Ґобл. Для України зараз важливо досягти перемоги на дипломатичному фронті з питання Азовського моря і вияв підтримки США є важливим.

"Україна в тому стані, що отримання військової перемоги не вірогідне, а отримання дипломатичної – набагато більш вірогідне і, зрештою, набагато більш важливе", - підкреслює дослідник.

Поява цих кораблів в Азовському морі, на думку Ґобла, сприятиме дипломатичним зусиллям України в міжнародних організаціях, щоб визнати Азовське море водами, що підпадають під міжнародне морське право, а не лише під угоди між Москвою та Києвом.

Україна виграє цю битву дипломатичним, а не військовим шляхом

"Київ має посилити дипломатичні зусилля в ООН та інших організаціях, щоб денонсувати більш ранні угоди з Москвою стосовно Азовського моря і визнати їх водами, що підпадають під морське право. В цьому разі Україна отримає перемогу більш значущу, ніж вона може досягти з двома, чотирма, чи більше невеликими кораблями", - наголошує дослідник.

"Україна виграє цю битву дипломатичним, а не військовим шляхом", - переконаний Пол Ґобл.

"У українських ВМС просто немає достатньо кораблів, навіть якщо додати нові кораблі від США, щоб ефективно протистояти присутності російських флотилій, велику частину яких привезли з Каспію", - вважає він.

Існує велика втаємниченість оборонних витрат і чим більше Україна витрачає на оборону, тим більшою є ця проблема

Гарінг, в свою чергу, наголошує на незмінності підтримки України з боку США. "США рішуче підтримують Україну і вжили ряд кроків, - наголошує аналітик. - США щойно надали Джавеліни, чотири з половиною роки тому США надали пропозицію про кораблі, ми проводимо оборонне навчання на заході України на додаток до значної технічної допомоги".

Водночас, Гарінг закликала Україну до більш рішучих реформ у сфері прозорості оборонних структур, зокрема зменшення втаємниченості оборонних витрат.

"Мене не дуже вразив закон "Про національну безпеку України", який Рада прийняла нещодавно. Там є великі проблеми і їх Рада має полагодити. Існує велика втаємниченість оборонних витрат і чим більше Україна витрачає на оборону, тим більшою є ця проблема. Прості українці і парламентарі мають вимагати зняття грифу "таємно" зі звичайних речей, які не видають жодних таємниць".

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