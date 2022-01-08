The Washington Post: США планують обговорити з Росією розміщення ракет, військові навчання

Перемовники від США на переговорах із Росією у понеділок можуть запропонувати переговори щодо розміщення ракет та масштабу військових навчань у Європі. Про це повідомляє американське видання The Washington Post з посиланням на поінформовані джерела.

"Білий дім прагне випробувати, чи Москва серйозна щодо завершення кризи в Україні шляхом дипломатії або висуває неприйнятні умови з метою затримки, або, як привід для нового вторгнення", - пише видання.

Дане ЗМІ також відзначає, що саме переговори США-Росія у Женеві імовірно стануть"індикатором, чи буде укладена дипломатична угода, яка дозволить уникнути відновлення війни у Європі".

Видання пише, що на переговорах у Женеві американські посадовці будуть стежити за тим, чи наполягатиме російська сторона на вимогах, які, як їй відомо, є неприйнятними для США, або ж сфокусується на таких ділянках, як розміщення ракет. Прикладом неприйнятних для США вимог видання називає "надання юридичних вимог, що НАТО не розширюватиметься на Україну".

Як відомо, нерозширення НАТО на Україну є ключовою вимогою Росії. Президент Росії Путін у грудні наполягав, що Москва вимагає негайної реакції на її вимоги і не сприйме намагання їх "заговорити". Путін також заявляв, що у разі продовження "явно агресивної лінії" Заходу, Росія буде вдаватись до "військово-технічних заходів".

На думку директора Московського Центру Карнегі Дмитра Треніна, "військово-технічна" відповідь Москви може включати: розгортання озброєнь, у тому числі нещодавно випробуваних, у чутливих для США регіонах та акваторіях; розміщення російських військових контингентів та озброєнь на тих чи інших нових територіях; зміцнення російсько-білоруського військового союзу; розвиток координації та зміцнення взаємодії зі збройними силами Китаю.