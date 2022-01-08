The Washington Post: США планують обговорити з Росією розміщення ракет, військові навчання

Перемовники від США на переговорах із Росією у понеділок можуть запропонувати переговори щодо розміщення ракет та масштабу військових навчань у Європі. Про це повідомляє американське видання The Washington Post з посиланням на поінформовані джерела.
"Білий дім прагне випробувати, чи Москва серйозна щодо завершення кризи в Україні шляхом дипломатії або висуває неприйнятні умови з метою затримки, або, як привід для нового вторгнення", - пише видання.
Дане ЗМІ також відзначає, що саме переговори США-Росія у Женеві імовірно стануть"індикатором, чи буде укладена дипломатична угода, яка дозволить уникнути відновлення війни у Європі".
Видання пише, що на переговорах у Женеві американські посадовці будуть стежити за тим, чи наполягатиме російська сторона на вимогах, які, як їй відомо, є неприйнятними для США, або ж сфокусується на таких ділянках, як розміщення ракет. Прикладом неприйнятних для США вимог видання називає "надання юридичних вимог, що НАТО не розширюватиметься на Україну".
Як відомо, нерозширення НАТО на Україну є ключовою вимогою Росії. Президент Росії Путін у грудні наполягав, що Москва вимагає негайної реакції на її вимоги і не сприйме намагання їх "заговорити". Путін також заявляв, що у разі продовження "явно агресивної лінії" Заходу, Росія буде вдаватись до "військово-технічних заходів".
На думку директора Московського Центру Карнегі Дмитра Треніна, "військово-технічна" відповідь Москви може включати: розгортання озброєнь, у тому числі нещодавно випробуваних, у чутливих для США регіонах та акваторіях; розміщення російських військових контингентів та озброєнь на тих чи інших нових територіях; зміцнення російсько-білоруського військового союзу; розвиток координації та зміцнення взаємодії зі збройними силами Китаю.
Як раніше повідомляв "Голос Америки", напередодні представник Білого дому заперечив повідомлення ЗМІ США про буцімто готовність Вашингтона до переговорів з Росією щодо взаємного скорочення військової присутності у Східній Європі.
"Не є точними повідомлення, що адміністрація розробляє варіанти відведення американських сил у Східній Європі, готуючись до дискусій з Росією наступного тижня", - заявив представник Білого дому, - "Насправді ми чітко заявили Росії, публічно та приватно, що у разі подалього вторгнення Росії до України ми посилимо наших партнерів по НАТО на східному фланзі, перед якими ми маємо священі забов'язання як союзники. Ми тісно контактуємо із союзниками по НАТО щодо цієї кризи, на основі принципу "нічого щодо вас без вас".
Американський телевізійний канал NBC повідомляв, з посиланням на колишніх та чинних чиновників адміністрації США, що на переговорах із Росією наступного тижня американська сторона готова запропонувати дискусію щодо зменшення присутності військ США та Росії та військових навчань у Східній Європі.
Дивіться також: Блінкен: тема України буде центральною протягом безпекових переговорів наступного тижня у Європі
Facebook Forum