Ось які ресурси отримає перехідна команда новообраного президента США Байдена

Адміністрація загальних служб США (General Services Administration) визначила, що новообраний президент США Джо Байден має право на певні ресурси та доступ до них у рамках закону 1964 року, прийнятого для сприяння упорядкованій передачі виконавчої влади в США.

"У понеділок, погодившись на офіційну передачу влади адміністрації новообраного президента Байдена, президент Трамп фактично відмовився від протестів проти результатів виборів, які тривали три тижні, поступившись хвилі громадського тиску, але не визнавши поразку новообраному президенту Джо Байдену", - написало напередодні видання The Washington Post.

Керівники державних установ можуть розпочати співпрацю з посадовими особами з перехідної команди Байдена, щоб забезпечити плавну передачу та безперебійне виконання урядових операцій

Між тим сам президент продовжує ставити результати виборів під сумнів і, як видається, наголошує, що позицію Адміністрації загальних служб США не треба інтерпретувати, як сигнал адміністрації щодо результатів виборів.

"Пам'ятайте, Адміністрація загальних служб США чудова, а Емілі Мерфі (очільниця адміністрації - прим. ГА) прекрасно спрацювала, але Адміністрація загальних служб США не визначає, хто буде наступним президентом США", - твітував він у вівторок.

До інавгурації 20-го січня Байден будуватиме свою адміністрацію, здійснюючи призначення, щоб розпочати втілювати своє політичне бачення, коли розпочнеться його термін, і також, щоб мати можливість займатись аспектами роботи, які стосуються національної безпеки.

Перехідна команда вже отримала доступ до державного інтернет-домену та електронної пошти, і запустила сайт buildbackbetter.gov.

"Перед новообраним президентом Байденом та віце-президенткою Гарріс постали: пандемія, економічна криза, заклики до расової справедливості, та кліматичні зміни. Команда, яка зараз формується, буде готова працювати із цими викликами з першого дня", - відзначає сайт.

Байден отримає інформацію про секретні загрози національній безпеці, таємні військові операції та очікувані рішення адміністрації Трампа щодо можливого застосування військової сили.

Членам перехідної команди та людям, обраним на посади національної безпеки, можуть почати надавати доступ до державної таємниці необхідний для виконання їх роботи. Ключові призначені також можуть взяти участь у орієнтаційних сесіях, для ознайомлення їх з роботою та передовими практиками державного агентства.

Адміністрація Трампа проводить навчання з готовності до надзвичайних ситуацій із співробітниками Байдена.

Керівники державних установ можуть розпочати співпрацю з посадовими особами з перехідної команди Байдена, щоб забезпечити плавну передачу та безперебійне виконання урядових операцій. Це включає спілкування з медичними експертами щодо планів розповсюдження вакцин проти коронавірусу.

Команда Байдена також може використати до 6,3 мільйона доларів федерального фінансування для своїх перехідних операцій. Він також отримує доступ до федеральних офісних приміщень, включно із приміщеннями, де Байден зможе отримувати розвіддані.

Дивіться також: Чому Сполучені Штати мусять активніше підтримати Білорусь