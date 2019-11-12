Сподіваюсь, досягнемо швидкого результату – в МВФ прокоментували візит місії до України

Вже цього четверга місія МВФ планує повернутись до України.

Очікується, що місія проведе обговорення з українським керівництвом України стосовно нової трирічної програми розширеного кредитування, яка має замінити програму "стенд бай", обсяг якої сатновив 3,9 мільярда доларів. Деталі нової програми українська делегація обговорювала з МВФ у Вашингтоні минулого місяця.

У МВФ сподіваються на швидке завершення переговорів місії. Про це розповів Директор управління МВФ з питань Європи Пол Томсен в інтерв'ю журналістці "Голосу Америки" Оксані Бедратенко.

"Сподіваюсь, досягнемо швидкого результату. Хоча прогрес обнадійливий, залишаються деякі невирішені питання. Давайте побачимо", - говорить Томсен.

Питання очищення банківського сектору буде важливою частиною обговорень, зауважує він: "Це одне з питань. Україна досягла прогресу. Ми знаємо, що існують виклики. Важливо, щоб не було відкату у досягненнях. Тому, це важлива частина обговорень".

Коментуючи основні виклики, які стоять перед Україною, Томсен наголосив на досягненнях країни у стабілізації економіки, але відзначив певні розчарування, зокрема в питанні подолання корупції та державного управління.

"Гадаю, за останні роки Україна дуже успішно стабілізувала макроекономіку, провадить гарну фіскальну політику, гарну монетарну політику, забезпечує незалежність центрального банку, почала очищення фінансового сектору. Гадаю, це дуже добре.

Очевидно, однією із цілей є це зберегти розвинути. Важливо зберегти незалежність центрального банку, досягти прогресу у фінансовому секторі, продовжити бюджетну консолідацію. Україна не так добре просувається у структурних реформах. Можна сказати, що протягом останніх років розвиток подій тут розчаровував. Нас особливо непокоять питання корупції та управління і я гадаю, що новий уряд має посилити зусилля в цій сфері".

На тепер в Україні діє відносно короткострокова програма МВФ "стенд-бай", метою якої було забезпечити перехідний період і допомогти зберегти здобутки в макроекономіці поки відбувались вибори і формувався новий уряд, раншіе наглошували в МВФ.

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