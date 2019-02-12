Законодавці США досягли домовленості щодо прикордонної стіни, але думка Трампа ще не відома

1 мільярд 375 мільйонів доларів на будівництво 88 кілометрів нової огорожі на кордоні

Учасники переговорів у Конгресі США досягли «домовленості в основному», щодо фінансування будівництва нового бар'єру вздовж американсько-мексиканського кордону. Це має дозоволити запобігти черговому закриттю уряду наприкінці тижня, але президент Дональд Трамп ще не вирішив, чи ця угода є прийнятною для нього.

Двопартійна група законодавців уклала угоду пізно в понеділок. За словами помічників Конгресу, вона передбачає 1 мільярд 375 мільйонів доларів на будівництво 88 кілометрів нової огорожі на кордоні, близько чверті з 5,7 мільярда доларів – суми, яку Трамп хотів для побудови стіни. Крім того, це дозволить додати модернізацію технологій для перевірки на прикордонних пунктах пропуску, а також збільшити кількість працівників митної служби та обсяг гуманітарної допомоги.

Угода була досягнута приблизно в той же час, коли Трамп вийшов на сцену на кордоні в Ель-Пасо, штат Техас, на політичному мітингу, який закликав до зведення стіни.

«Ми, мабуть, маємо хороші новини, але хто знає, – сказав президент. – Нам потрібна стіна, і вона повинна бути побудована, і ми хочемо побудувати її швидко».

Трамп не прокоментував угоду в Конгресі, яка – якщо Конгрес схвалить її і Трамп підпише законодавство – буде покладено край загрозі нового закриття уряду. Попередня закриття уряду, яке завершилося три тижні тому, було рекордним і тривало 35 днів. Це торкнулося приблизно чверті державних операцій. Нові огорожі мали б бути побудовані в долині Ріо-Гранде на півдні Техасу.

Крайній термін для досягнення угоди – п'ятниця: саме тоді фінансування приблизно чверті операцій уряду знову закінчитьс

Представники Білого дому нещодавно зауважили, що Трамп може піти на компроміс із Конгресом, підписавши угоду, а потім використати інші урядові фінанси для будівництва стіни без дозволу Конгресу. Така тактика обов'язково викликала б юридичні претензії з боку опозиційних демократів. Президент також може оголосити національний надзвичайний стан, щоб побудувати стіну.

Крайній термін для досягнення угоди – п'ятниця: саме тоді фінансування приблизно чверті операцій уряду знову закінчиться, в тому числі для міністерства національної безпеки, яке контролює прикордонні операції.

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