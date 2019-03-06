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Здоров'я

Літні американці все частіше дістають переломи від падінь під час вигулювання собак

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Зламані кістки від падінь під час вигулювання собак стають усе поширенішими серед старшого покоління американців, а переломи стегна – одними з найбільш поширених травм.

Такими є результати дослідження, опублікованого в середу в професійному медичному віснику JAMA Surgery.

Дослідники Університету Пенсильванії вивчали урядові дані про кількість випадків надання невідкладної допомоги через травми, отримані під час вигулювання собак, у дорослих у віці 65 і більше років. Показники зросли з майже 1700 таких випадків у 2004 році до близько 4400 у 2017 році.

Майже 80 відсотків пацієнтів - це жінки, які, зазвичай, мають менш щільні кістки, ніж чоловіки.

Mark Stehle/AP Images (AP)
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Травми, як правило, виникають тоді, коли собака тягне за повідок, і людина, яка його веде, втрачає рівновагу.

Через зламані кістки, особливо стегон, здоров'я літніх людей може різко погіршитися. Попередні дослідження показують, що принаймні 1 з 4 літніх людей гине протягом одного року після перелому стегна.

Але дослідження показують, що собаки можуть бути хорошими супутниками для літніх людей і можуть допомогти їм залишатися активними. Тому, за словами співавтора дослідження лікаря Джеймо Ана (Dr. Jaimo Ahn), людям похилого віку варто розглянути можливість тренувань для себе і для своїх собак.

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