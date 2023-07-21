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- Голос Америки
"Якщо Київ виграє війну, ми отримаємо більше впевненості, що зможемо покінчити з комунізмом". У США провели Тиждень поневолених народів
Перемога України у війні з Росією дасть надію на подолання комунізму та авторитаризму у всьому світі. На цьому 19 липня наголосили учасники саміту в рамках Тижня поневолених народів, який щороку відзначається у США.
На саміті в Музеї жертв комунізму у Вашингтоні зібралися політики, аналітики та люди, які постраждали від комуністичних режимів різних країн, зокрема з Китаю та Північної Кореї.
Активістку з Китаю Софі Ло Шенгчунь на саміт запросили як жертву комуністичного режиму. Вона змушена була виїхати до США через переслідування. Її чоловік - Дін Цзясі - відомий у Китаї правозахисник та борець за політичні зміни. Звинувативши у підриві державної влади, у квітні 2023 р. його засудили на 12 років позбавлення волі, до цього ще кілька років разом із іншими активістами він провів у СІЗО.
"Востаннє я бачила його у жовтні 2017 року. А після того, як він повернувся до Китаю, ми розмовляли відеозв'язком щодня, поки він не зник у грудні 2019 року, три з половиною роки тому, відтоді я його не бачила. Його спочатку півроку катували, а потім відправили в ізолятор. Тож це неймовірно довгий процес, оскільки вони не можуть знайти жодного злочину. Вони просто змушені вигадувати злочини ні з чого", - розповіла Софі Ло Шенгчунь.
Активістка зауважила, що в Китаї дуже багато пропаганди, втім вона з сім'єю та друзями підтримують Україну в боротьбі з Росією.
"Я хочу сказати, що люди, які знають правду, що всі мої друзі, в Twitter, у Facebook, всі вони підтримують Україну без будь-яких вагань. Але в Китаї навіть мої брати і сестри не знають правди. У них є лише пропаганда з Китаю, вони не знають, як підтримувати, не орієнтуються - підтримувати чи не підтримувати. Тому вони мовчать, багато простих китайців просто мовчать", - сказала Шенгчунь.
Активістка з Китаю має надію, що перемога України у війні допоможе змінити режим і в її країні: "Ми однозначно підтримуємо Україну в перемозі у війні. Якщо вона виграє війну, ми отримаємо більше впевненості, що зможемо покінчити з комунізмом. Тож я справді сподіваюся, що український народ виграє війну та це точно надасть всьому світу значну впевненість для боротьби з комунізмом", - розповіла Шенгчунь.
Про вплив війни РФ проти України на внутрішню та зовнішню політику Китаю на саміті поневолених націй наголосив і віце-президент Центру стратегічних і міжнародних досліджень (CSIS) Деніел Рунде. Він каже, що Пекін прораховує свої дії, дивлячись на Київ. А люди в багатьох країнах мріють про перемогу України для зміни авторитарних режимів.
Комуністична партія Китаю спостерігає за тим, що відбувається в Україні, і ухвалює рішення про те, що робити з ТайванемВіце-президент Центру стратегічних і міжнародних досліджень (CSIS) Деніел Рунде
"Китай спостерігає за тим, що відбувається в Україні. І Китай прораховує, чи зможе Росія досягти в Україні якогось успіху і прийнятної ціни. І тоді Китай зможе вторгнутися на Тайвань. Тож Комуністична партія Китаю спостерігає за тим, що відбувається в Україні, і ухвалює рішення про те, що робити з Тайванем. Виходячи з того, що відбувається в Україні, я також вважаю, що є інші місця у світі - Північна Корея та Куба, де те, що відбувається в Україні та їхня боротьба за свободу є закликом до людей, які хочуть іншого майбутнього для Північної Кореї, для Куби. Тому що вони також розуміють, що Україна переживає жорстоке, гнівне розлучення з Росією після 400 років. І вони не хочуть, щоб їхнє майбутнє було частиною Росії", - вважає Рунде.
Тема важливості перемоги України у війні з Росією була головною під час цьогорічного Тижня поневолених народів у США. Такий тиждень на знак підтримки націй, що страждають від радянської влади, в Америці запровадили в часи "холодної війни" у 1959 році. Ініціатором заходу був виходець із України, тодішній очільник Українського конгресового комітету Америки Лев Добрянські. Тепер його донька - дипломатка, екс-заступниця держсекретаря США Пола Добрянські зі сльозами на очах говорить про те, що підтримка України має бути головною в боротьбі за демократію для всього світу.
"Це вже 64-та річниця відзначення Резолюції про Тиждень поневолених народів, яка закликає всіх зосередитися на свободі, демократії. І що ми спостерігаємо? Що український народ бореться і бореться енергійно, не лише за власну свободу… не просто бореться за власну свободу, а фактично за свободу Європи, усієї світової спільноти. Ми хочемо побачити Україну суверенною знову. Ми хочемо, щоб російські війська покинули українську територію, і її незалежність, культура, її мова, її ідентичність мають поважатися. На цьому саміті в Меморіальному фонді жертв комунізму на цьому наголошують. Ми повинні говорити гучно, ми повинні заявляти вголос, ми повинні надати нашу підтримку, нашу військову, економічну та політичну підтримку справі народу України", - заявила Пола Добрянські, екс-заступниця держсекретаря США.
Старший політичний радник Гельсінської комісії США Пол Массаро на Саміті поневолених народів наголосив, що надання Україні потужної зброї - це найкраща інвестиція в майбутнє без диктатури.
"Тепер ми маємо цю неймовірну можливість для України досягти перемоги: це відновлення кордонів 1991 року, членство в НАТО, справедливість і відбудова. І якщо цього досягнути - який це буде стримуючий фактор для Китаю! Який це буде стримуючий фактор для тоталітаристів у всьому світі! що ви не повинні вторгатися в демократії, тому що це може закінчитися, як в Україні!" - заявив Массаро.
Меморіальний фонд жертв комунізму у Вашингтоні щороку присуджує Дисидентську правозахисну премію. У 2022 р. вона вперше була колективною, її присудили для всього народу України за "мужню боротьбу за свободу і проти агресивної війни Росії". Цьогоріч нагороду заочно адресували заарештованому російському опозиціонеру Володимиру Кара-Мурзі.
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Викрадені, пограбовані, покалічені. Газета Telegraph розповідає про літніх українців, яких силою перевезли до Росії
Про те, що на окупованих територіях України відбуваються масові порушення прав людини, західні видання щодня інформують своїх читачів – нові розслідування свідчать про тортури, страти, масові викрадення дорослих і дітей.
Але є категорія населення, якій дістається менше медійної уваги – літні люди та люди з інвалідністю, які виявилися найбільш безправними і безсилими протистояти знущанням та насильницьким депортаціям, які проводять росіяни.
Розслідування британської газети Telegraph, присвячене цій вразливій категорії українців, описує «приниження та знущання», яких зазнали старі і хворі люди, яких силоміць вивезли до Росії та помістили у російські центри опіки, де «не було майже нічого людського».
«Літніх і незахищених українців вивозили на територію Росії, позбавляли громадянства, змушували здавати кров і залишали в агонії через невдалі медичні процедури», – пише авторка розслідування Веріті Боумен у своєму твіті.
Британська журналістка поспілкувалася з літніми українцями та людьми з інвалідністю, їхніми рідними, які рятували їх з російського полону, та волонтерами.
Одним із її співрозмовників став 65-річний паралізований Олег Андрєєв, якого забрали російські окупанти з його села на сході України. За словами Андрєєва, його виявили у згорілому після бомбардування будинку поруч з трупом його матері, яка загинула під час бомбардування.
Російські військові доправили його в інтернат Макіївки в окупованій Донецькій області, викравши перед тим його візок, у кишені якого лежав його паспорт та інші важливі документи. Персонал закладу, за його словами, «ставився до нього зневажливо» і не надавав медичної допомоги та не давав можливості зв’язатися з донькою і повідомити їй, що він живий, і де він перебуває.
Андрєєв розповів, що коли лежав на порозі своєї квартири протягом багатьох годин на морозі, він відморозив пальці ніг, але лікарі відмовлялися його лікувати, і лише коли біль став нестерпним, лікар ампутував частину стопи. Але зробив це так, що «його кістки залишилися оголеними через невдалу процедуру». Єдиними його ліками була «зеленка», жодних знеболюючих йому не давали.
За словами Андрєєва персонал також забрав 70 відсотків його пенсії.
Іншому пацієнту 61-річному Ігорю, за словами Андрєєва, дали ліки від радикуліту, після чого він перестав ходити, і невдовзі помер.
Перевезти Анрдрєєва з Макіївки його дочка змогла лише за допомогою української благодійної організації «Допомагаємо виїхати», чиї волонтери рятують українців із зони війни, на окупованих територіях та тих, кого насильно вивезли на територію Росії.
Координаторка відділу евакуації примусово депортованих Неллі Ісаєва розповіла британській газеті багато інших історій про літніх людей, чи людей, які не могли самостійно пересуватися, яких вдалося повернути в Україну.
Ісаєва розповіла, що у багатьох пацієнтів з інвалідністю, з якими вона працювала, відібрали українські паспорти та примусово надали російське громадянство. Протягом кількох тижнів українські волонтери працювали над тим, щоб звільнити групу з п’яти людей з інвалідністю віком від 20 до 35 років, у них вилучили паспорти, коли їх відправляли з Каховки, що на півдні України, до російського Воронежа.
Деяким, як каже волонтерка у розмові з британською газетою, не вдалося допомогти – минулого літа літня жінка, у якої без належного лікування розвинулася важка гангрена, померла в окупації у Харківській області. Волонтери, які вже було домовилися з російськими солдатами про її евакуацію, приїхали, коли в неї вже почалося марення і незабаром вона померла, бо солдати не дозволили відвезти її до лікарні.
Ісаєва також розповіла історію жінки, яку примушували здавати кров, ймовірно, щоб допомогти пораненим російським солдатам, пише британська газета.
Депортація цивільних є незаконною, незалежно від мотивів
Як повідомляв Голос Америки, за словами міністра закордонних справ Дмитра Кулеби, Росія продовжує масове викрадення та депортацію українських дітей. Виступаючи у вівторок на засіданні Генеральної Асамблеї ООН, він сказав, що за станом на цей момент щонайменше 19 474 дитини незаконно депортовані з України, з них 4390 є сиротами або позбавлені батьківської опіки. Лише 383 дитини повернулися та возз’єдналися зі своїми сім’ями, а десятки тисяч все ще чекають на допомогу.
Російська влада не заперечує факту масштабного переміщення українських дітей з окупованих територій, але часто виправдовує свої дії як «добровільне переміщення» для відпочинку або як законну евакуацію з нібито міркувань безпеки.
Нещодавній звіт, який опублікувало Бюро ОБСЄ з демократичних інститутів і прав людини (БДІПЛ), що документує воєнні злочини, вчинені військами Російської Федерації в Україні, наголошує, що «примусове переміщення та депортація цивільного населення з окупованих територій є незаконними незалежно від мотивів».
Як мовиться у звіті, Управління Верховного комісара ООН у справах біженців повідомило, що станом на 31 грудня 2022 року приблизно 2 869 100 громадян України перетнули кордон з Російською Федерацією, а 16 705 громадян перетнули кордон з Білоруссю до 1 травня 2023 року. При цьому, зазначає звіт, російські ЗМІ повідомляли, що понад 5,3 мільйона людей прибули на територію Росії з лютого 2022 року по лютий 2023 року. Ці цифри не враховують переміщення цивільного населення, яке відбулося в межах окупованих територій, мовиться у звіті.
У розмові з Голосом Америки Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що за даними його офісу, 25 тисяч українців було незаконно вивезено і вони утримуються в Росії як «цивільні заручники».
- Голос Америки
Про залаштунки Вільнюса та стратегічні помилки Путіна розповів заступник генсека НАТО на форумі в Аспені
Глибокою трансформацією відносин НАТО-Україна назвав нещодавній саміт у Вільнюсі заступник генерального секретаря Альянсу Мірча Джоане під час Безпекового форуму Аспен в Колорадо, що триває цими днями.
“Іноді драма неминуча”, – сказав Джоане, аналізуючи хід і підсумки саміту та навів приклад власної країни, Румунії. “Я був дуже молодим дипломатом, коли моя країна почала боротися за членство у НАТО, це був довгий шлях, але ми вірили і вистояли. Адже ви знаєте, що першого разу у Мадриді Румунії було відмовлено. Та ми продовжили”, – нагадав посадовець.
Деталі закулісся Вільнюса
Він також розповів деталі закулісся Вільнюса: “У Вільнюсі команда НАТО, президент Байден і прем’єр-міністр [Великої Британії Ріші] Сунак - ми провели багато часу з президентом Зеленським та його командою. І, власне кажучи, ми сказали: слухайте, це залежить від вас, чи будете ви вважати для себе та для хороброго народу України, що склянка наполовину повна чи напівпорожня”.
На думку Джоане, цього року стан справ вийшов “далеко за межі Бухареста 2008 року”. Причиною цього стали і зміни у самій Європі, і варварська війна Росії, і розвиток України.
Вільнюс – це не косметичне оновлення відносин з Україною, а глибока трансформація.Мірча Джоане
Джоане нагадав позицію НАТО, що прийняти зараз до альянсу Україну означало б вступити у війну з Росією. Але наголосив, що вважає вільнюський саміт глибоко трансформаційним та привітав вислів генсека НАТО Єнса Столтенберґа, котрий сказав, що у Вільнюсі НАТО вітає Україну як рівню і з нетерпінням чекає на її членство в НАТО.
“Це, звичайно, політичне питання, але я б сказав, будь ласка, не розглядайте саміт у Вільнюсі ніби просто якесь косметичне оновлення наших відносин з Україною. Це глибока зміна. Це трансформація, оскільки весь саміт був трансформаційним”, – закликав Джоане.
Модератор зустрічі на Безпековому форумі Аспен Девід Сангер, журналіст видання New York Times запитав Джоане, чи не створює НАТО для Росії “псевдостимул” продовжувати війну в Україні, стверджуючи, що після її завершення на Україну чекає вступ до НАТО.
Стратегічні помилки Путіна і їхні наслідки
“Чекати виборів у США, виборів у Європі, подальших рішень НАТО – таке рішення Путіна лише поповнить довгий список його стратегічних помилок”, – каже Джоане.
Допомога Україні допоможе не лише виграти війну, а й зробить її успішною та процвітаючою демократією.Мірча Джоане
Тому що тривала підтримка України 50 країнами-союзницями, за його словами, допоможе не тільки виграти цю війну, але і “перетворити її на успішну, процвітаючу, демократичну країну”.
“Коли ми кажемо, що Україна потребує більше реформ, то це не лише для того, щоб виграти війну – що вони зроблять – але (і ми знаємо це з прикладу моєї власної країни) [Румунії, - ред.] справді є багато роботи, яка повинна бути виконана. Для мирної економіки, не лише для воєнної економіки”, – каже посадовець НАТО.
Одним з основних наслідків критичних прорахунків і стратегічних помилок Володимира Путіна і його режиму Джоане назвав розширення географії НАТО.
“Швеція зберігала нейтралітет від 1812 року, 1812-го! Від наполеонівських воєн. Фінляндія – від Другої світової війни. І ось яку помилку ви можете зробити, щоб переконати глибоко нейтральні приєднатися до НАТО? Ми раді, що вони з нами”, – сказав Джоане.
Крім того, оцінюючи останні рішення альянсу, заступник генсека каже, що Путін певним чином посприяв тому, аби Північноатлантичний альянс став сильнішим.
Ще одна війна у Європі - гібридна
Мірча Джоане під час розмови наголосив: прямо зараз ведеться тотальна гібридна війна проти Молдови, проти уряду президентки Маї Санду. “І ми з вами разом у змозі спробувати допомогти [Молдові, - ред.]”, – закликав Джоане.
Він також наголосив на важливості співпраці альянсу із лідерами Японії, Нової Зеландії, Південної Кореї, оскільки партнерство стає більш глобальним. Трансформаційний процес альянсу відобразиться, на його думку, і у наступному саміті альянсу – вашингтонському.
Крім того, Джоане каже: з боку Росії не припиняється гібридна війна загалом проти Заходу – розвідка, кібератаки, інші речі, про які “не говорять так багато публічно”.
“Ми також готуємо себе до горизонтальної ескалації. Я керую кіберадаптацією та інноваціями в НАТО, ми працюємо з ЄС над розвитком критичної інфраструктури, стійкістю та спроможностями протистояти разом”, – запевнив високопосадовець.
Він також сказав, що найближчими роками економічна безпека блоку буде збільшена, а союзники НАТО розраховують на співпрацю з бізнесом в сфері високих технологій та безпеки.
"Вони пережили атаки й ракетами, й безпілотниками" – як евакуюють диких тварин з деокупованих територій чи зон бойових дій. Відео
Леви, тигри та ведмеді – з початку повномасштабного вторгнення Познанський зоопарк у співпраці з Українським центром порятунку диких тварин евакуював понад 200 хижаків. Як це відбувається, де знаходять тварин та як шукають їм домівку – дивіться у відео.
- Голос Америки
В Білому домі припустили, що F-16 можуть надійти до України вже до кінця року
Україна отримує винищувачі F-16, можливо, ближче до кінця року. Про це заявив Джон Кірбі, координатор стратегічної комунікації Ради з нацбезпеки США в інтерв'ю Fox News в четвер.
Кірбі поділився оцінками США про те, що лише літаки не зможуть забезпечити перелом у війні.
Що "їм насправді потрібно" - це артилерія, заявив Кірбі. Крім артилерії він включив до нагальних потреб України також і боєприпаси, системи протиповітряної оборони та танки.
"В усіх цих сферах ми надали надзвичайну кількість підтримки і справді з безпрецедентною швидкістю", - додав посадовець.
Він пояснив рішення президента США Джо Байдена надати Україні касетні боєприпаси, проти використання яких виступають десятки країн, тим, що для доставки Україні звичайних боєприпасів потрібен час.
Кірбі наголосив на пакеті допомоги, про який США оголосили цього тижня, а також анонсував новий пакет допомоги, про який буде оголошено вже цими днями.
Як повідомляв Голос Америки, США Пентагон цього тижня оголосив про новий пакет оборонної допомоги Україні, обсягом 1,3 мільярда доларів надійде в рамках Ініціативи США з безпекової підтримки України.
Новий пакет включає критично важливі спроможності протиповітряної оборони та боєприпаси, повідомили в Пентагоні.
Зокрема, до нового пакету увійшли чотири національні удосконалені зенітно-ракетні системи (NASAM) та боєприпаси до них, артилерійські снаряди 152-мм, обладнання для розмінування, ракети трубного пуску з оптичним відстеженням і дротовим наведенням (TOW), тактичні безпілотні літальні комплекси Phoenix Ghost, високоточні повітряні боєприпаси, тактичні бойові машини та інше.
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