Держдеп: Підхід США щодо Росії включає стримування та дипломатію

10 січня США планують провести з Росією Діалог стратегічної стабільності, 12 січня відбудуться переговори між Росією та НАТО, а 13-го - засідання ОБСЄ.

"Стримування та дипломатія" - так охарактеризував підхід США до взаємодії з Росією речник Держдепу Нед Прайс.

"США та союзники по НАТО єдині в тому, що на Росію очікують наслідки в разі нападу на Україну. Вони також прагнуть проводити принципову дипломатію з Росією", - заявив Прайс під час брифінгу у вівторок.

Він висловив переконання, що "дипломатія може бути конструктивною для деескалації можливості конфлікту навколо та всередині України".

Прайс підтвердив, що США дотримуватимуться принципу "нічого про наших союзників та партнерів без наших союзників та партнерів, нічого про них без них".

Під час переговорів з Росією сторони обговорять пропозиції, які Росія висунула до міжнародної спільноти. "Росіяни добре знають, що дещо в цих пропозиціях є неприйнятним для наших європейських союзників та партнерів", - додав Прайс.

"Наше завдання визначити, разом з нашими союзниками та партнерами, чи є якийсь потенціал для діалогу та дискусій і сфери, які заслуговують на дискусію", - заявив посадовець.

Раніше президент Росії Володимир Путін заявив про недопущення розширення НАТО.

«Без усяких хитрощів ми прямо порушили питання: ніякого руху на Схід бути не повинно, – сказав Путін пі дчас прес-конференції 23 грудня. - М'яч на їхньому боці. Загалом поки що ми бачимо позитивну реакцію. Американська сторона готова до переговорів у Женеві, представники призначені. Сподіваємося, що процес піде цим шляхом».

НАТО відкидє право вето третіх сторін на вступ країн до Альянсу. США та Європа неодноразово заявляли про підтримку України перед лицем російської агресії. Росія заперечує свою роль в ескалації напруги в регіоні.

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