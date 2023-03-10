Питання України, Китаю обговорять в Білому домі Джо Байден та Урсула фон дер Ляєн

Президент США Джо Байден зустрінеться з президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн у п’ятницю в Білому домі, щоб обговорити можливі санкції проти Китаю на тлі занепокоєння, що Пекін готується відправити зброю до Росії, і розчарування Європи планами Вашингтона субсидувати американські компанії в рамках Закону щодо зниження інфляції.

Байден і фон дер Ляєн також обговорять координацію між США та ЄС у боротьбі з кліматичною кризою шляхом інвестування в чисті технології на основі безпечних каналів постачання, заявила прес-секретар Білого дому Карін Жан-П’єр.

Ця зустріч є частиною серії зустрічей високого рівня з європейськими лідерами для координації підтримки України в її захисті від вторгнення Росії, що триває більше року. Минулого тижня у Вашингтоні Байден зустрівся з канцлером Німеччини Олафом Шольцом. Минулого місяця він їздив до Києва, щоб зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським, потім до Варшави, щоб відвідати президента Польщі Анджея Дуду та лідерів Бухарестської дев’ятки.

«Зменшіть ризик цієї залежності»

Під час війни Росії проти України Європа намагається припинити свою залежність від Росії у сфері викопного палива, нарощуючи виробництво енергії з відновлювальних джерел. Для цього їй знадобиться більше доступу до критично важливих мінералів, таких як літій, кобальт і рідкоземельні метали, більшість з яких переробляє Китай.

«Китай виробляє 98% європейських запасів рідкоземельних елементів», — сказала фон дер Ляєн під час спільної прес-конференції з прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо в Кінгстоні, Онтаріо, раніше цього тижня. «Європа повинна позбутися ризику цієї залежності».

Однак фон дер Ляєн була більш обережна в заявах на підтримку застережень адміністрації Байдена щодо того, щоб Китай не озброював Москву. Під час прес-конференції з Шольцом у Мезеберзі, Німеччина, на початку цього місяця вона сказала, що «наразі немає доказів», які б свідчили про те, що це робить Китай, і що питання санкцій проти Пекіна є «гіпотетичним питанням».

Дискримінаційна субсидія

Іншою ключовою темою є план адміністрації Байдена надати американським компаніям 369 мільярдів доларів зелених субсидій і податкових пільг, спрямованих на скорочення викидів вуглекислого газу вдвічі до 2030 року згідно з Законом про зниження інфляції 2022 року, який ЄС вважає дискримінаційним. У жовтні була створена спеціальна робоча група, щоб вирішити ці проблеми та уникнути трансатлантичної гонки субсидій.

Очікується, що Байден і фон дер Ляєн розпочнуть переговори, щоб дозволити ЄС мати статус, подібний до статусу вільного торгового партнера, щоб він міг бути звільненим від положення Закону про зниження інфляції, яке вимагає, щоб певний відсоток корисних копалин, що використовуються в виробництво акумуляторів надходив із країни, або від вільного торгового партнера.

ЄС і Канада працюють над створенням «зеленого альянсу» для розвитку відповідних економік, які є «кліматично нейтральними, циклічними та ефективними». Очікується, що Байден координуватиме ці зусилля під час свого візиту до Канади цього місяця.