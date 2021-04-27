Перепис населення змінив представництво деяких штатів у Палаті представників США

Бюро перепису населення у США оприлюднило нові дані про населення країни, які свідчать, що південні та західні штати отримали додаткові місця у Палаті представників США, тоді як північні штати країни втратили частково представництво у нижній палаті Конгресу США.

Серед причин таких змін - міграція, приріст населення або його зменшення.

За результатами перепису, яке проводиться раз на 10 років, визначається кількість місць, які кожен штат отримує для свого представництва у Палаті представників та в колегії вибірників.

Таким чином перепис 2020 року показав, що Техас отримав два додаткових місця в Палаті представників. По одному додатковому місцю отримали штати Флорида, Північна Кароліна, Колорадо, Монтана, Орегон.

Тоді як Нью-Йорк, Каліфорнія, Іллінойс, Мічиган, Огайо, Пенсильванія та Західна Вірджинія втратили одне місце в нижній палаті Конгресу.

У Бюро перепису населення повідомили, що Нью-Йорку, аби втримати ту ж саму кількість місць у Палаті представників, не вистачило 89 людей.

Як вважають оглядачі, перерозподіл місць частково може посилити політичний вплив Республіканської партії вже на наступних проміжних виборах 2022 року.

Сенатор-республіканець Джон Корнін пише у Твіттері, що штати на Північному сході та середньому заході втратять 7 місць у Палаті представників, що “змінить певний політичний вплив у бік республіканських опорних пунктів до 2022 року”.

У Палаті представників США налічується 435 членів, пропорційно до кількості населення у штатах країни.

Крім визначення місць від кожного штату у Палаті представників, результати перепису населення також впливають на обсяги федеральних бюджетних виділень, як то на ремонт доріг, фінансування шкіл чи соціальні програми на наступні 10 років, до наступного перепису.

Міністерка торгівлі США Джина Раймондо висловила впевненість у результатах перепису і наголосила на труднощах, через які довелось пройти всім, хто брав в ньому участь.

“2020 рік приніс нам безпрецедентні виклики - глобальну пандемію, нищівні лісові пожежі, найактивніший в історії сезон ураганів, масові протести по всій країні. З усім цим, Бюро перепису змогло швидко пристосуватись, подолати ці виклики і рухатись вперед”, - зазначила міністерка торгівлі США.

Загалом, результати перепису засвідчили, що в країні проживає 331 мільйон 449 тисяч 281 осіб, це майже на 7,5% більше, за дані населення 2010 року. Найбільшим за кількістю населення американським штатом лишається Каліфорнія, найменшим - Вайомінг.

Перепис населення враховує всіх людей, які проживають у США, включно з дітьми, немовлятами, безхатченками, іммігрантами (незалежно від їхнього легального статусу), людей, які проживають у притулках. Участь у переписі населення є обов'язковою і передбачена законом.

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