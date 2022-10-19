Заяви про переселення Росією українців з окупованих частин Херсонської області – підготовка до "здачі" Херсона - аналітики

Російські окупаційні сили, ймовірно, змушуватимуть українців переселятись з тимчасово окупованих північних територій Херсонської області далі за лінію фронту або в Росію. Про це заявили аналітики американського Інституту дослідження війни у щоденній аналітиці.

На думку аналітика Bellingcat Крісто Грозєва, подібне рішення може свідчити про підготовку суспільної думки в Росії про відхід російських сил із Херсона. «Для тих, хто пропустив: генерал Суровікін готує російську суспільну думку до здачі Херсона. Вони так виправдовуються: «Київ може застосувати заборонену зброю, ми не можемо дозволити собі наражати населення [на небезпеку]… треба приймати жорсткі рішення», - твітує Грозєв.

Напередодні призначена Росією незаконна «влада» Херсонщини повідомила, що з правобережних районів області масово вивезуть цивільне населення. Так званий «губернатор» окупованої Херсонщини Сальдо заявив про «рішення оголосити про організоване переміщення цивільного населення Бериславського, Білозерського, Снігурівського та Олександрівського муніципалітетів на лівий берег Дніпра».

Для тих, хто пропустив: генерал Суровікін готує російську суспільну думку до здачі Херсона.

Командувач російських військ в Україні Суровікін раніше назвав ситуацію на Херсонському напрямку напруженою. За його словами, російська армія будує оборонні укріплення. Суровікін також заявив, що російські війська забезпечуватимуть виїзд цивільного населення з регіонів бойових дій. Він сказав про можливе ухвалення «непростих рішень» щодо Херсона.

«Сьогодні суб’єкт Суровікін публічно зафіксував особисту участь у скоєнні воєнних злочинів на території України… та вперше усвідомив важливість обов’язкових «непростих рішень», «від’ємного наступу», примусової самодепортації, коли маєш справу із ЗСУ», - заявив радник керівника Офісу Михайло Подоляк.

Нагадаємо, що "тактикою відчаю" назвав заступник речника Державного департаменту США Ведант Пател оголошення російського президента Путіна про "воєнний стан" на окупованих територіях. "Нікого не повинно дивувати, що Росія вдається до тактики відчаю, намагаючись встановити контроль в цих регіонах. Правда в тому, що Росія не є бажаною в цих регіонах і люди в Україні відкидають незаконне вторгнення Росії і силове захоплення української території", - заявив Пател під час брифінгу для преси в середу. Він додав, що незважаючи на слова, або дії Кремля "Крим, Донецьк, Херсон, Луганськ та Запоріжжя - суверенна територія України", а Росія не має прав на цю територію.

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