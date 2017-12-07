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У США відзначають 76-у річницю нападу Японії на Перл-Гарбор

  • Голос Америки
Меморіал лінкора Arizona на Гаваях

Сьогодні – 76-а річниця нападу Японії на військово-морську базу США Перл-Гарбор на Гаваях.

Понад 2 400 американських військовослужбовців і моряків загинули під час нападу на лінкор ВМС США Arizona.

Тодішній президент США Франклін Рузвельт назвав 7 грудня, 1941 датою, яка назавжди буде позначена ганьбою. Наступного дня США оголосили війну Японії та вступили у Другу світову війну.

Нині Японія є надійним союзником США, а кількість ветеранів Другої світової війни у США стрімко скорочується.

Впливовий американський сенатор-республіканець Джон Маккейн у своєму Twitter склав подяку військовим і вшанував пам’ять тих, хто того дня віддав своє життя за свою країну.

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