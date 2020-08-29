Про події на сході України вийшла нова книга іспанською мовою

У книжкові крамниці Іспанії надійшла до продажу книга «Історія Русі. Війна на сході України» - іспаномовне видання про нинішні події на сході України. Її автор – відомий іспанський журналіст, що проживає у США, Археміно Барро.

Барро вже не перший рік висвітлює події у Сполучених Штатах для низки іспанських ЗМІ. До глибокого занурення в світ американської політики, він довгий час цікавився подіями на пострадянських територіях. Зокрема, не раз бував у Білорусі.

В 2013-му Барро приїхав до Нью-Йорка, аби в Інституті Гарімана Колумбійського університету описати свої білоруські дослідження.

"В Колумбійському університеті я зустрів багато українців, почав розпитувати у них про Україну, відвідувати їхні заняття та виступи, і так я був залученій у ситуацію в Україні", - згадує журналіст і письменник.

За свої матеріали про Білорусь Барро отримав престижну журналістську нагороду. ЇЇ вручення відбувалося в березні 2014 року у Варшаві.

Спостерігаючи за подіями в Криму, Барро вирішив витратити гроші, які отримав як нагороду, на поїздку в Україну.

"Був дуже цікавий момент, тому що Янукович щойно втік в Росію, Крим був окупований наприкінці лютого, у березні були демонстрації на Донбасі, і я був там до початку квітня. Потім я вже збирався повертатися до Нью-Йорка, в Одесі очікував на літак, і якраз на Сході почали захоплювати адміністративні будинки. То ж замість того, аби сісти в літак, я повернувся на схід", - пригадує в інтерв'ю Голосу Америки Археміно Барро, автор іспаномовної книги «Історія Русі. Війна на сході України».

Я пішов на інтерв’ю ... вони забрали мій планшет, погрожували пістолетом. Сказали, щоб я забирався.

Кілька тижнів, які він планував провести в Україні, перетворилися на чотири місяці.

"Я намагався зібрати якомога більше точок зору: шахтарі, активісти, студенти, праві, ліві, проукраїнські, проросійські, Так я отримав той матеріал, і намагаюся зрозуміти цю прекрасну та складну країну", - продовжує автор.

Спочатку, каже Барро, його як іспанського журналіста бойовики не чіпали.

"Якщо ти журналіст зі США, вони думають, що ти - імперіаліст. Але коли ти з Іспанії, це інша історія. У них в пам’яті легенди часів громадянської війни. Дехто проводив паралелі, які є неправильними, між боротьбою з фашистами в Іспанії та боротьбою з фашистами в Україні. Тому нам було легше зайти до будівель, вони були більш привітними з нами".

Проте, цей медовий місяць тривав недовго. Барро каже, що через відсутність будь-якої ієрархії, жодних гарантій безпеки ніхто не міг дати.

"Наприклад, мій друг, його побили та намагалися відібрати у нього камеру. Я особисто пішов на інтерв’ю з представником російської православної армії, і вони забрали мій планшет та погрожували мені пістолетом. Сказали, щоб я забирався", - розповів Археміно Барро.

Це написано іспанською мовою, це легітимізує певні українські проблеми, додає їм переконливості.

Всі ці перипетії, події та інтерв’ю лягли в основу його книги. Розповідь починається з жовтня 2013 року, коли українці все ще сподівалися, що Віктор Янукович підпише договір про Асоціацію з Європейським союзом.

Закінчується - трагедією літака МН-17, збитого російським БУКом в небі над Донбасом.

Шість років він працював над книгою. "Коли я повернуся до США, я сказав собі, що хочу написати книгу про Україну, але я мав осягнути це все. Тому я почав читати книжки: роботи Сергія Плохія, Сергія Жадана. Це зайняло кілька років"

Книга написана, як журналістська оповідь, що складається з низки матеріалів про реальних людей та події з нанизуванням на них історичного фактажу про Україну.

Окремий розділ присвячений Голодомору та Сталіну. Барро каже, що намагався писати дуже простою мовою для якомога ширшого загалу читачів.

"Моя бабуся ніколи не чула про конфлікт в Україні. Я прийшов до неї і попросив її почитати. Вона відкрила першу сторінку і каже: о цікаво, про що це? Ще це таке - Україна?"

Професор Колумбійского університету Юрій Шевчук - один з тих, хто вплинув на Барро під час його роботи в Інституті Гарімана.

Шевчук наголошує, наскільки важливою є поява книги про війну на Сході іспанською мовою: "В Іспанії Україна не має голосу, немає в Іспанії культурного центру більш-менш помітного. Ми програємо.

Це написано іспанською мовою, в той самий спосіб це легітимізує певні українські проблеми, додає їм переконливості. Їх не можна проігнорувати. Це наш, це сам іспанець про це говорить", - міркує професор Шевчук.

Мова книги відкриває для неї ринок іспаномовних країн Латинської Америки, які досі перебувають під значним впливом російської пропаганди.

Юрій Шевчук, професор Колумбійського університету: "Ці тексти будуть актуальними і в Мексиці, і в Аргентині, і в Перу, і у Венесуелі, і в Домініканський ресубліці та на Кубі".

"Для них критичного переосмислення того, що робить і робив російський імперіалізм, не почалося. І оця книжка Археміно, вона буде надзвичайно потрібна власне у такому вигляді, щоб здійснити цей розрив парадигми. Щоб подивитися на Росію, Україну та їхні взаємини під зовсім іншим кутом зору", - додав професор Шевчук.

Барро, в свою чергу, сподівається, що аудиторія книги не буде обмежена лише іспаномовними країнами. Автор має намір перекласти видання англійською мовою.

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