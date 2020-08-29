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Культура

Про події на сході України вийшла нова книга іспанською мовою

Археміно Барро отримує престижну журналістську нагороду 2014 року у Варшаві

У книжкові крамниці Іспанії надійшла до продажу книга «Історія Русі. Війна на сході України» - іспаномовне видання про нинішні події на сході України. Її автор – відомий іспанський журналіст, що проживає у США, Археміно Барро.

Книга про війну в Україні 'Una historia de Rus: crónica de la guerra en el este de Ucrania"
Книга про війну в Україні 'Una historia de Rus: crónica de la guerra en el este de Ucrania"

Барро вже не перший рік висвітлює події у Сполучених Штатах для низки іспанських ЗМІ. До глибокого занурення в світ американської політики, він довгий час цікавився подіями на пострадянських територіях. Зокрема, не раз бував у Білорусі.

В 2013-му Барро приїхав до Нью-Йорка, аби в Інституті Гарімана Колумбійського університету описати свої білоруські дослідження.

"В Колумбійському університеті я зустрів багато українців, почав розпитувати у них про Україну, відвідувати їхні заняття та виступи, і так я був залученій у ситуацію в Україні", - згадує журналіст і письменник.

За свої матеріали про Білорусь Барро отримав престижну журналістську нагороду. ЇЇ вручення відбувалося в березні 2014 року у Варшаві.

Спостерігаючи за подіями в Криму, Барро вирішив витратити гроші, які отримав як нагороду, на поїздку в Україну.

"Був дуже цікавий момент, тому що Янукович щойно втік в Росію, Крим був окупований наприкінці лютого, у березні були демонстрації на Донбасі, і я був там до початку квітня. Потім я вже збирався повертатися до Нью-Йорка, в Одесі очікував на літак, і якраз на Сході почали захоплювати адміністративні будинки. То ж замість того, аби сісти в літак, я повернувся на схід", - пригадує в інтерв'ю Голосу Америки Археміно Барро, автор іспаномовної книги «Історія Русі. Війна на сході України».

Я пішов на інтерв’ю ... вони забрали мій планшет, погрожували пістолетом. Сказали, щоб я забирався.
Спогади автора книги Археміно Барро

Кілька тижнів, які він планував провести в Україні, перетворилися на чотири місяці.

"Я намагався зібрати якомога більше точок зору: шахтарі, активісти, студенти, праві, ліві, проукраїнські, проросійські, Так я отримав той матеріал, і намагаюся зрозуміти цю прекрасну та складну країну", - продовжує автор.

Спочатку, каже Барро, його як іспанського журналіста бойовики не чіпали.

"Якщо ти журналіст зі США, вони думають, що ти - імперіаліст. Але коли ти з Іспанії, це інша історія. У них в пам’яті легенди часів громадянської війни. Дехто проводив паралелі, які є неправильними, між боротьбою з фашистами в Іспанії та боротьбою з фашистами в Україні. Тому нам було легше зайти до будівель, вони були більш привітними з нами".

Проте, цей медовий місяць тривав недовго. Барро каже, що через відсутність будь-якої ієрархії, жодних гарантій безпеки ніхто не міг дати.

"Наприклад, мій друг, його побили та намагалися відібрати у нього камеру. Я особисто пішов на інтерв’ю з представником російської православної армії, і вони забрали мій планшет та погрожували мені пістолетом. Сказали, щоб я забирався", - розповів Археміно Барро.

Це написано іспанською мовою, це легітимізує певні українські проблеми, додає їм переконливості.
Юрій Шевчук, професор Колумбійського університету

Всі ці перипетії, події та інтерв’ю лягли в основу його книги. Розповідь починається з жовтня 2013 року, коли українці все ще сподівалися, що Віктор Янукович підпише договір про Асоціацію з Європейським союзом.

Закінчується - трагедією літака МН-17, збитого російським БУКом в небі над Донбасом.

Шість років він працював над книгою. "Коли я повернуся до США, я сказав собі, що хочу написати книгу про Україну, але я мав осягнути це все. Тому я почав читати книжки: роботи Сергія Плохія, Сергія Жадана. Це зайняло кілька років"

Книга написана, як журналістська оповідь, що складається з низки матеріалів про реальних людей та події з нанизуванням на них історичного фактажу про Україну.

Окремий розділ присвячений Голодомору та Сталіну. Барро каже, що намагався писати дуже простою мовою для якомога ширшого загалу читачів.

Барро з бабусею
Барро з бабусею

"Моя бабуся ніколи не чула про конфлікт в Україні. Я прийшов до неї і попросив її почитати. Вона відкрила першу сторінку і каже: о цікаво, про що це? Ще це таке - Україна?"

Професор Колумбійского університету Юрій Шевчук - один з тих, хто вплинув на Барро під час його роботи в Інституті Гарімана.

Шевчук наголошує, наскільки важливою є поява книги про війну на Сході іспанською мовою: "В Іспанії Україна не має голосу, немає в Іспанії культурного центру більш-менш помітного. Ми програємо.

Це написано іспанською мовою, в той самий спосіб це легітимізує певні українські проблеми, додає їм переконливості. Їх не можна проігнорувати. Це наш, це сам іспанець про це говорить", - міркує професор Шевчук.

Мова книги відкриває для неї ринок іспаномовних країн Латинської Америки, які досі перебувають під значним впливом російської пропаганди.

Юрій Шевчук, професор Колумбійського університету: "Ці тексти будуть актуальними і в Мексиці, і в Аргентині, і в Перу, і у Венесуелі, і в Домініканський ресубліці та на Кубі".

"Для них критичного переосмислення того, що робить і робив російський імперіалізм, не почалося. І оця книжка Археміно, вона буде надзвичайно потрібна власне у такому вигляді, щоб здійснити цей розрив парадигми. Щоб подивитися на Росію, Україну та їхні взаємини під зовсім іншим кутом зору", - додав професор Шевчук.

Барро, в свою чергу, сподівається, що аудиторія книги не буде обмежена лише іспаномовними країнами. Автор має намір перекласти видання англійською мовою.

Дивіться також: "Війна на Сході України": про події на Донбасі вийшла книга іспанською мовою

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