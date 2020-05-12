Прес-секретаря Путіна шпиталізували з COVID-19, Росія вже на другому місці після США за кількістю хворих

Прес-секретаря президента Росії Володимира Путіна Дмитра Пєскова шпиталізували із COVID-19, про це він повідомив російському державному інформагентству РІА "Новості".

Пєскова вважають одним із найближчих до президента чиновників. Коли він востаннє бачився із президентом - невідомо. Зараз Путін живе в підмосковній резиденції і більшість зустрічей проводить дистанційно.

Раніше стало відомо, що в російському уряді COVID-19 заразились прем'єр-міністр Росії Михайло Мішустін, міністр культури Ольга Любимова і міністр будівництва Володимир Якушев.

Тим часом, за даними Університету Джонса Гопкінса, Росія вийшла на друге місце у світі після США за кількістю офіційно підтверджених випадків зараження коронавірусом, обійшовши Велику Британію, Іспанію та Італію.

Зокрема, станом на вівторок, у США з населенням 331 млн зареєстровано 1 млн 351 тисячу хворих на COVID-19, у Росії з населенням 144 млн - 232 тисячі заражених, у Великій Британії з населенням 67 млн населення - 227 тисяч хворих.

За добу там виявлено понад 10 тисяч нових випадків інфікування, а загалом кількість підтверджених випадків зараження перевищила 232 тисячі.

Напередодні президент Росії Володимир Путін вирішив не продовжувати так званий "режим неробочих днів" на всій території країни.

На першому етапі виходу із карантину у Росії рекомендують відновити роботу невеликих магазинів і сервісних підприємств і дозволити прогулянки. На другому - дозволити роботу більших магазинів та освітніх установ. На третьому - майже повне повернення до нормального життя за умови дотримання дистанції.

При цьому рішення про конкретний план закінчення обмежень у Росії прийматимуть регіональні влади. Зокрема, у Москві з вівторка почало діяти розпорядження про обов'язкове носіння масок і рукавичок в транспорті та громадських місцях.

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