Українська компанія Petcube придбала канадський стартап PetBot

Компанія Petcube, заснована українцями, яка виробляє відеокамери для власників домашніх тварин, оголосила про придбання канадського стартапу PetBot, що випускає схожий продукт. Співзасновник і технічний директор PetBot Міско Дзамба обійме посаду головного інженера Petcube, йдеться в заяві.

«Ми захоплювалися тим, що збудувала команда PetBot, їхньою швидкістю інновацій та пристрастю Дзамби до поліпшення життя домашніх тварин за допомогою технологій, – підкреслює Ярослав Ажнюк, генеральний директор та співзасновник Petcube. – Petcube з’єднує домашніх тварин з Інтернетом і забезпечує найсучаснішими технологіями та дизайном більш ніж 100 тисяч домашніх тварин та їхніх «батьків» у всьому світі. Ми надзвичайно щасливі від об’єднання сил із PetBot та прискорення інновацій у сфері технологій для домашніх тварин».

У свій час стартапу Petcube вдалося залучити 3,8 мільйона доларів інвестицій, і зараз пристрої продаються у 18 країнах світу, в тому числі найбільших американських мережах роздрібної торгівлі, таких як Amazon, BestBuy, Petco.

Відеокамера від Petcube, що дозволяє власникам домашніх тварин спілкуватися та гратися з їхніми улюбленцями дистанційно, з допомогою мобільного додатку, стала новинкою на міжнародному ринку, коли з’явилася в 2013 році.

Про PetBot заговорили в 2015-му. Саме тоді стартап провів успішну кампанію збору коштів на платформі Indiegogo. Камери від PetBot обладнані пристроєм для запису аудіо, вони також видають корм для тварин і дозволяють робити «селфі».

Сам Міско Дзамба, технічний директор і співзасновник PetBot, з повагою і захопленням говорить про українську компанію, членом команди якої він незабаром стане:

«Коли Petcube запустили в 2013 році, я знав, що засновники розуміли потреби сучасних "батьків" домашніх тварин у той час, коли практично ніхто цього не розумів. PetBot був нічим іншим, як шаленим проектом, і я вдячний, що працював з такою відданою командою та співзасновником і генеральним директором PetBot Зораном Грабовцем. Зараз я маю привілей продовжувати свою роботу у сфері технологій для домашніх тварин у Petcube і дуже радий бачити, яке майбутнє чекає на наших пухнастих супутників!»

У компанії Petcube працює півсотні людей. Найбільший відділ досі в Києві, а головний офіс – у Кремнієвій долині, домівці стартапів та глобальних технологічних компаній.

Нагадаємо, навесні українська компанія здобула престижну нагороду в Британії на технологічному шоу «розумних» аксесуарів (Wearable Technology Show): Petcube переміг у номінації «Розумний» дім».

Сам генеральний директор Petcube Ярослав Ажнюк минулого року потрапив до списку 100 людей-творців змін в Європі за версією видання Financial Times.

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