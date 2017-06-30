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Українська компанія Petcube придбала канадський стартап PetBot

Міско Дзамба та Ярослав Ажнюк

Компанія Petcube, заснована українцями, яка виробляє відеокамери для власників домашніх тварин, оголосила про придбання канадського стартапу PetBot, що випускає схожий продукт. Співзасновник і технічний директор PetBot Міско Дзамба обійме посаду головного інженера Petcube, йдеться в заяві.

«Ми захоплювалися тим, що збудувала команда PetBot, їхньою швидкістю інновацій та пристрастю Дзамби до поліпшення життя домашніх тварин за допомогою технологій, – підкреслює Ярослав Ажнюк, генеральний директор та співзасновник Petcube. – Petcube з’єднує домашніх тварин з Інтернетом і забезпечує найсучаснішими технологіями та дизайном більш ніж 100 тисяч домашніх тварин та їхніх «батьків» у всьому світі. Ми надзвичайно щасливі від об’єднання сил із PetBot та прискорення інновацій у сфері технологій для домашніх тварин».

У свій час стартапу Petcube вдалося залучити 3,8 мільйона доларів інвестицій, і зараз пристрої продаються у 18 країнах світу, в тому числі найбільших американських мережах роздрібної торгівлі, таких як Amazon, BestBuy, Petco.

Відеокамера від Petcube, що дозволяє власникам домашніх тварин спілкуватися та гратися з їхніми улюбленцями дистанційно, з допомогою мобільного додатку, стала новинкою на міжнародному ринку, коли з’явилася в 2013 році.

Про PetBot заговорили в 2015-му. Саме тоді стартап провів успішну кампанію збору коштів на платформі Indiegogo. Камери від PetBot обладнані пристроєм для запису аудіо, вони також видають корм для тварин і дозволяють робити «селфі».

Сам Міско Дзамба, технічний директор і співзасновник PetBot, з повагою і захопленням говорить про українську компанію, членом команди якої він незабаром стане:

«Коли Petcube запустили в 2013 році, я знав, що засновники розуміли потреби сучасних "батьків" домашніх тварин у той час, коли практично ніхто цього не розумів. PetBot був нічим іншим, як шаленим проектом, і я вдячний, що працював з такою відданою командою та співзасновником і генеральним директором PetBot Зораном Грабовцем. Зараз я маю привілей продовжувати свою роботу у сфері технологій для домашніх тварин у Petcube і дуже радий бачити, яке майбутнє чекає на наших пухнастих супутників!»

Команда Petcube
Команда Petcube

У компанії Petcube працює півсотні людей. Найбільший відділ досі в Києві, а головний офіс – у Кремнієвій долині, домівці стартапів та глобальних технологічних компаній.

Нагадаємо, навесні українська компанія здобула престижну нагороду в Британії на технологічному шоу «розумних» аксесуарів (Wearable Technology Show): Petcube переміг у номінації «Розумний» дім».

Сам генеральний директор Petcube Ярослав Ажнюк минулого року потрапив до списку 100 людей-творців змін в Європі за версією видання Financial Times.

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Винахід українців дозволяє власникам домашніх тварин гратися з ними на відстані за допомогою мобільного додатку. Відео
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    Аліна Голіната-Слота

    На "Голосі Америки" з 2016-го року. До того працювала у сфері маркетингу. В Україні вивчала журналістику, у США - гуманітарні науки. Цікавиться еволюцією традиційних ЗМІ, соціальними медіа, трендами і проблемами вищої освіти, гендерними питаннями. Висвітлює цікаві історії неординарних людей.

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