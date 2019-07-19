Петер Сійярто про агітацію на Закарпатті, Володимира Зеленського та повернення Росії до складу ПАРЄ – повне інтерв'ю

Напередодні парламентських виборів в Україні відносини Києва з Будапештом знову почали загострюватись. Угорські політики, включаючи самого прем’єра Віктора Орбана, висловлюють відкриту підтримку кандидатам у депутати з угорської спільноти. А за тиждень до виборів, на Закарпаття відбулось чотири візити топ-посадовців Угорщини — попри серйозні застереження України утриматись від таких поїздок. Серед гостей у тому числі був керівник адміністрації прем’єр-міністра Угорщини Гергей Гуйяш та глава угорського МЗС Петер Сійярто. Голос Америки поспілкувався із Сійярто у Вашингтоні на наступний день після його візиту в Берегово. Про агітацію на Закарпатті, Володимира Зеленського та повернення Росії до складу ПАРЄ — в нашому ексклюзивному інтерв’ю.