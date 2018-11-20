Сенс життя у США встановили в результаті опитування громадської думки

Більшість американців знаходять зміст та отримують задоволення у житті від родини. На це вказують результати опитувань проведених американським соціологічним центром Pew Research Center. В одному з опитувань респондентів просили власними словами описати, що надає їх життю сенс та задоволення. У ході другого опитування респондентів просили проставити рейтинг значимості та задоволення від 15 заздалегідь обраних джерел.

В обох типах опитувань більшість американців вказали на родину, як на основне джерело сенсу та задоволення у житті.

Слідом за родиною американці вказали на різноманітні джерела задоволення та змісту у житті: роботу, гроші, віру, перебування на природі та ін.

Пошук сенсу життя - одвічна тема.

Днями Папа Римський твітував, що сенс життя у "люблячому бозі".

Інший вірусний твіт радив читачам, що сенс життя лежить поза стосунками із протилежною статтю.

"Щодня чую щось про побачення, про статеві відносини, про стосунки, про чоловіків негідників. Схаменіться. Знайдіть сенс у житті та нові хобі за межами відносин із протилежною статтю. Так і побачите, що життя більш цікаве. Обіцяю", - йдеться у твіті, який набрав понад 2 тисячі поширень.

Натомість опитування Pew Research Center представило власну добірку відповідей на питання про сенс життя. Серед них і дуже несподівані.

"Дуже сумую за можливістю працювати, купувати одяг, який хочу, ходити до кав'ярень, які подобаються, чи мати достатньо грошей на вечерю у хорошому ресторані. Якщо чесно не бачу майбутнє в оптимістичних тонах. Багатії будуть багатішати, а менш везучі - втрачати і те, що мають".

"Читання та інтерес до науки, медицини, та другі - надають зміст житті. Хочу хлопця, а я гей, тому це не просто, але маю сподівання".

"Ми молимося за країну, за президента, за громадян. Було би чудово, якби ми побачили в одне одному просто людей, а не колір шкіри, чи віру. Господи благослови Америку". "Життя це більше, ніж багатство та гроші. Ніщо для мене не має більшої ваги ніж мої діти, мій чоловік та простота. Зараз це маю, тому щаслива".

Опитування Міжнародного інститут соціології від травня 2018-го року вказало, що загалом українці більше задоволені своїм власним життям, ніж життям країни.

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