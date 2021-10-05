Ефективність вакцини Pfizer через пів року після щеплення знижується майже вдвічі – дослідження

Ефективність вакцини від коронавірусу виробництва Pfizer/BioNTech знижується майже вдвічі приблизно через пів року після повної вакцинації. Про це свідчить дослідження, проведене в США. Його результати оприлюднили в медичному журналі Lancet 4 жовтня.

Згідно з отриманими даними, вакцина дуже ефективна для запобігання госпіталізації у перші шість місяців навіть проти штаму "Дельта". Проте загальна ефективність вакцини проти коронавірусу з 88% протягом першого місяця з моменту вакцинації поступово знижується до 47% через 5 місяців, свідчить дослідження.

Як пояснюють автори, це пов’язане з ослабленням імунітету з часом. Дані з цього дослідження попередньо були представлені у серпні. Саме на них ґрунтувалася рекомендація Агентства охорони здоров’я США про ревакцинацію американців похилого віку, які входять до групи ризику.

"У зв’язку з іншими результатами, отриманими в Ізраїлі, США та інших країнах, наші результати підкреслюють важливість моніторингу ефективності вакцини з плином часу і припускають, що, ймовірно, будуть потрібні дози-підсилювачі для відновлення первісного високого рівня захисту, що спостерігається на ранніх етапах програми вакцинації", – заявили автори дослідження.

Дослідження ґрунтувалося на медичних даних близько 3,4 мільйона американців.

Його було опубліковано у той же день, коли Європейське агентство з лікарських засобів заявило, що щеплення-підсилювачі "можуть розглядатися як мінімум через шість місяців після другої дози для людей у віці 18 років і старших". Втім, остаточне рішення про додаткове щеплення залишили на розсуд країн-членів ЄС.

Не чекаючи на рекомендацію регулятора ЄС, почали ревакцинацію третьою дозою в Ірландії, Італії, Німеччині та Франції. "Бустерні" дози також отримують мешканці Великої Британії, США, Ізраїлю та деяких інших країн.

Проти кампанії ревакцинації виступає Всесвітня організація охорони здоров’я. ВООЗ наголошує, що досі недостатньо доказів необхідності додаткових щеплень: вакцинація двома дозами вже показала свою ефективність у зниженні рівня госпіталізації та смертності від COVID-19.

У ВООЗ нагадують, що додаткові дози вакцини потрібно передати країнам, де чимало людей не отримали навіть першого щеплення, а вірус поширюється і може мутувати у небезпечніші штами.

Як "Голос Америки" повідомляв раніше, головний імунолог США Ентоні Фаучі привітав результати пізньої стадії клінічних випробувань експериментального противірусного препарату молнупіравіру від компанії Merck, що може значно сприяти боротьбі проти пандемії коронавірусу.

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