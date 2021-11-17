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Pfizer подав заявку на реєстрацію ліків від коронавірусу у США

Федеральна адміністрація США з контролю над продуктами харчування та ліками отримала заявку на реєстрацію ліків від Pfizer у вівторок.

Pfizer став другим виробником ліків, який подав заявку на реєстрацію у США препарату для лікування COVID-19. Федеральна адміністрація США з контролю над продуктами харчування та ліками (FDA) отримала заявку на реєстрацію ліків від Pfizer у вівторок.

Минулого місяця, заявку на реєстрацію своїх ліків від коронавірусу до FDA подала компанія Merck.

Ліки Merck вже отримали обмежений дозвіл на використання у Великій Британії. Дослідження компанії показували, що ліки зменшили вдввічі ризик госпіталізації та смерті від COVID-19.

Раніше Pfizer оприлюднив результати дослідження, що вказували на 89% ефективність ліків від госпіталізації та смерті від коронавірусу. Випробування було припинено достроково, "через переконливу ефективність, яку показав результат", повідомили в компанії.

В компанії також заявили, що, після схвалення ліків, вона надасть безкоштовну ліцензію для виробництва цих ліків 95-м країнам. Відповідну угоду компанія уклала з Пулом медичних патентів, що діє в рамках ООН.

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Що медексперти кажуть про експериментальні пігулки від коронавірусу компанії Pfizer? Відео
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Що медексперти кажуть про експериментальні пігулки від коронавірусу компанії Pfizer? Відео

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