USAID допоможе Україні підготуватися до отримання вакцини Pfizer

Агентство США з міжнародного розвитку надасть Україні спеціальні холодильники, необхідні для транспортування і зберігання вакцини Pfizer. Про це повідомило посольство США в Україні.

"USAID допомагає підготуватися до отримання вакцини Pfizer та інших затверджених вакцин, надаючи пряму підтримку ланцюгів ультрахолодного зберігання і транспортування", - мовиться у повідомленні.

Як уточнює посольство, USAID працює над укладенням контракту з надавачем логістичних послуг у відповідь на запит українського Уряду. Йдеться про доставку перших понад 100 тисяч доз вакцини.

6 квітня президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна уклала договір з американською фармацевтичною компанією Pfizer про постачання 10 мільйонів доз вакцини проти COVID-19. Як повідомила прес-служба президента, про це у лютому домовлялися Володимир Зеленський та головний виконавчий директор Pfizer Альберт Бурла.

"Сьогодні дуже важливий день для України і для українців – ми сьогодні нарешті підписали важливий контракт з компанією Pfizer на постачання 10 мільйонів доз вакцини Pfizer", - цитує прес-служба главу держави.

За словами Зеленського, "Це дійсно складно було зробити, але завдяки розмові з керівником компанії Pfizer Альбертом Бурлою – в мене з ним була розмова 8 лютого – він пообіцяв, що зробить усе можливе й неможливе. І зробив це".

Своєю чергою, у Міністерстві охорони здоров'я повідомили, що перші партії вакцини за контрактом почнуть надходити вже найближчими місяцями. А всі 10 млн доз будуть поставлені протягом 2021 року.