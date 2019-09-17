Під Києвом згорів будинок екс-голови НБУ Валерії Гонтаревої

Вночі 17 вересня сталася пожежа в будинку колишньої керівниці Національного банку України Валерії Гонтаревої в селищі Гореничі під Києвом. Внаслідок інциденту будівля повністю згоріла. Сама Гонтарева вважає, що причиною пожежі був підпал. В інтерв'ю виданню НВ вона сказала, що зловмисники кинули пляшку із запальною рідиною через паркан.

Очільник МВС Арсен Аваков також назвав причиною пожежі підпал і пообіцяв докласти усіх зусиль, щоб знайти злочинця.

Поліція вже повідомила, що розслідує справу як умисний підпал. Слідчі під час перегляду записів із камер відеоспостереження виявили, що вночі невідома особа перелазила через паркан домоволодіння пані Гонтаревої.

На пожежу відреагували і в офісі президента України. Володимир Зеленський назвав пожежу "брутальним злочином, швидке розслідування якого має стати пріоритетом у роботі правоохоронних органів".

В Україні всі мають почуватися захищеними, незалежно від колишніх або нинішніх посад і політичних поглядів



"В Україні всі мають почуватися захищеними, незалежно від колишніх або нинішніх посад і політичних поглядів. Право на безпеку та право на приватну власність мають бути непорушними", - йдеться у повідомленні на сайті президента.

Напади на майно колишньої очільниці НБУ відбуваються не вперше. На початку вересня невідомі підпалили автомобіль, який належить родині Валерії Гонтаревої. Сама екс-очільниця Національного банку заявляла про погрози в її бік з боку колишніх власників націоналізованого Приватбанку. Нині вона перебуває у Великій Британії.

Посольство США в Україні закликало правоохоронні органи розслідувати інциденти з колишньою очільницею Нацбанку.