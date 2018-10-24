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Підозрілі пристрої знайшли в пошті Клінтонів, Обами та CNN

  • Голос Америки

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Центр Time Warner, де розміщено офіси новинної установи CNN було евакуйовано в середу після того, як там було виявлено підозрілий пакет. Про це повідомляють CNN та інші ЗМІ.

За інформацією Секретної служби, в середу також було виявлено "можливі вибухові пристрої" в пошті, адресованій колишньому Держсекретарю Гілларі Клінтон в Нью-Йорку, а також в пошті, адресованій на домашню адресу в Вашингтоні колишнього президента США Барака Обами.

Пристрої було "негайно ідентифіковано протягом перевірки пошти", йдеться в заяві Секретної служби.

Обама та Клінтон "не отримали пакети, і не наражались на ризик їх отримання", - наголошують в установі.

Секретні служби розпочали "повноцінне кримінальне розслідування з залученням всіх наявних ресурсів на федеральному рівні, в штаті та на місцях з метою визначення джерела надходження пакетів і встановлення винних", - йдеться в заяві.

В Білому домі засудили спроби проведення вибухів і заявили, що федеральні правоохоронні органи "вживатимуть відповідних дій з метою захисту всіх, кому загрожували ці боягузи", - пише The Hill.

"Ми засуджуємо спробу насильницького нападу скоєного нещодавно на президента Обаму, президента Клінтона, держсекретаря Клінтон та інших державних осіб. Ці акти залякування є ницими і всіх винних буде притягнуто до відповідальності за законом", - йдеться в заяві речниці Білого дому Сари Сандерс.

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