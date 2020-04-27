Українські підприємці і влада у деяких містах просять уряд послабити карантин

Підприємці і місцева влада в декількох регіонах України звернулися до уряду з вимогою послабити карантин та дозволити роботу продуктовим ринкам та підприємствам. Про таку необхідність заявили як у столиці, так і у декількох обласних центрах. Місцеві бюджети значною мірою залежать від надходжень податків саме від дрібного та середнього бізнесу і через карантинні обмеження недоотримують значні кошти.

Міський голова Львова Андрій Садовий звернувся до уряду з проханням переглянути рішення про закриття продуктовий ринків. "Я звертаюсь до прем’єр-міністра та головного санітарного лікаря України з проханням дозволити продуктовим ринкам працювати, або затверджувати рішення про їх відкриття на місцевому рівні", - написав Садовий.

В іншому західноукраїнському місті Івано-Франківську місцева влада також хоче послаблення карантинних вимог. Голова обласного центру Руслан Марцинків вважає, що епідеміологічна ситуація в місті покращилася і просить дозволити роботу місцевим підприємцям.

"Загалом, бачимо, що поки тенденція вселяє надії. І вважаю, що заходи уряду слід переглянути. Варто дозволити працювати магазинчикам і продуктовими ринкам. Звісно, з дотриманням всіх необхідних вимог. Адже це допоможе зберегти середній і малий бізнес", - вважає Марцинків.

Міський голова Києва Віталій Кличко сьогодні заявив, що у столиці вже розробили план виходу із карантину і закликав уряд збільшити фінансову підтримку підприємців, які вимушено простоюють.

Напередодні на Херсонщині місцеві фермери влаштували акцію протесту з вимогою дозволити їм продаж вирощеної продукції. Аграрії перекрили рух транспорту на одній із доріг на знак протесту проти закриття ринків.

Тим часом Кабінет міністрів на позачерговому засіданні ухвалив рішення про виділення додаткових коштів на виплати допомоги з безробіття.

“Прийнята постанова, якою виділено 6 млрд грн, дозволить вирішити дві наші ключові цілі. Перша - це забезпечити реальну допомогу тим людям, які зараз, на жаль, вже втратили роботу. А друга - допомогти роботодавцям з виплатою зарплат їхнім працівникам і тим самим попередити звільнення, зберегти робочі місця”, - заявив міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігор Петрашко.

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