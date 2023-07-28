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"Росія запропонувала африканським країнам менше зерна, ніж вона краде в України". Експерти – про підсумки саміту Росія-Африка
Саміт "Росія-Африка", що проходив наприкінці тижня в російському Санкт-Петербурзі засвідчив зростаючу ізоляцію Росії та її неспроможність вийти з новими ідеями та пропозиціями для Африки, значної частини Глобального Півдня, на який Кремль покладається у своєму протистоянні Заходу в час війни в Україні.
У п’ятницю, на другий день саміту, африканські лідери намагалися переконати президента Росії Володимира Путіна припинити війну в Україні та відновити угоду про експорт українського зерна, яку Москва розірвала минулого тижня.
Агентство Reuters повідомляє, що навіть та невелика група лідерів африканських держав, яка приїхала до Росії, не поводилася так, як очікував від них президент Путін, тобто не підтримали його, навіть попри обіцянки "безкоштовного зерна" для деяких африканських країн.
Африканські лідери не критикували Росію прямо, але їхні виступи на другий день саміту з Путіним були більш узгодженими та рішучими, ніж ті, які африканські країни озвучували досі, зауважує Reuters.
Президент Південноафриканської республіки Сиріл Рамафоса наголосив, що потрібно дотримуватися Статуту ООН – це те, чого від Росії вимагають і західні держави.
"Як Південна Африка, ми непохитні на своїй позиції, що переговори та діалог і дотримання Статуту Організації Об’єднаних Націй є необхідними для мирного та справедливого вирішення конфліктів. Ми сподіваємося, що конструктивна взаємодія та переговори можуть покласти край триваючому конфлікту між Російською Федерацією та Україною", – сказав Рамафоса.
ПАР нещодавно відмовила Путіну в участі у саміті БРІКС через можливість арешту за ордером Міжнародного кримінального суду.
Стосунки Москви з деякими африканськими країнами зазнали небувалого напруження, коли Кремль наполягав на безпосередній участі президента Путіна на саміті БРІКС у Південноафриканській республіці наступного місяця. Переговори тривали протягом багатьох місяців, але в результаті Москва отримала відмову. ПАР є членом Міжнародного кримінального суду, і правоохоронні органи країни були б зобов’язані виконати ордер МКС на арешт Путіна, якби він прилетів на саміт.
Путіну довелося виправдовуватися перед африканськими лідерами за війну в Україні
У червні африканські лідери намагалися запропонувати Києву та Москві план примирення між Україною і Росією, який включав відведення російських військ, виведення російської тактичної ядерної зброї з Білорусі, а також призупинення ордера на арешт Путіна, виданого Міжнародним кримінальним судом, і послаблення санкцій.
Путін прохолодно прийняв ці пропозиції, і у п'ятницю він заявив, що Москва "поважає пропозиції й уважно їх вивчає".
Як зауважують оглядачі, Путіну довелося виправдовуватися – на саміті він сказав, що Росія "вдячна нашим африканським друзям за увагу до цієї проблеми", але саме Україна, за словами Путіна, відмовляється вести з ним переговори.
Президент України Володимир Зеленський відкидає ідею щодо припинення вогню зараз, яке б залишило б Крим під контролем Росії, а також чотири інші області на сході та півдні країни, які Путін "анексував" своїм указом.
Путін прагнув використати саміт, щоб надати нового імпульсу зв’язкам Росії з Африкою та заручитися підтримкою континенту в протистоянні тому, що він описує як гегемонію США та західний неоколоніалізм. Натомість африканські лідери переконували Путіна, щоб він рухався до мирної угоди, зауважують експерти.
"Явного засудження не було, але це ще одна ознака того, що він сподівався залучити їх на свій бік, але йому не вдалося", – каже у розмові з Голосом Америки Марлоус ван Ваєнбург з Кафедри африканських та афроамериканських досліджень Гарвардського університету.
В Африці розуміють, що лише повернення Росії до зернової угоди відповідає інтересам континенту
Інші лідери африканських країн зауважили, що для них дуже важливим є повернення Росії до зернової угоди, яка дозволяла Україні вивозити своє зерно через порти у Чорному морі, і з якої Росія вийшла минулого понеділка в односторонньому порядку.
"Я з нетерпінням чекаю досягнення домовленості щодо зернової угоди, яка враховує потреби та інтереси всіх зацікавлених сторін, поклавши край постійному зростанню цін на зерно", – заявив президент Єгипту Абдель Фатх Аль-Сісі.
Як кажуть експерти, їх здивувало те, що Росія запропонувала африканським країнам значно менше "безкоштовного зерна", ніж вони очікували.
"На конференції навіть обіцянки Росії безкоштовного зерна сприйняли з великим скептицизмом. До того ж вони були приголомшливі, бо (цифри) виявилися значно меншими, ніж я очікував", – каже у розмові з Голосом Америки Меттью Орр, аналітик Євразії в центрі RANE, компанії з аналізу ризиків, яка надає геополітичну інформацію та консультації.
Президент Росії пообіцяв безкоштовно поставити від 25 до 50 тисяч тонн зерна шістьом країнам – Буркіна-Фасо, Зімбабве, Малі, Сомалі, ЦАР та Еритреї.
Але, як каже Меттью Орр, навіть якщо шість країн отримають по максимуму, то це – лише "крапля в морі" і "це значно менше, ніж кількість зерна, яке Росія краде в України".
Африканські країни демонструють "зневагу" до Росії – аналітик з Гарварду
Навіть від безкоштовного зерна деякі африканські лідери відмовилися. Президент Зімбабве Еммерсон Мнангагва заявив, що не потребує додаткового зерна, хоч і подякував російському президенту.
На думку експертів, це означає, що Росія вже не має, що запропонувати Африці. Як вважає Орр, африканські лідери відчувають, що не мають заради чого ризикувати й поглиблювати стосунки з Росією.
"Ми побачили, що країни часто скаржаться на велику частину російської політики, особливо щодо того, що Росія вийшла із зернової угоди. Дивіться, навіть лідер Єгипту, який, по суті, є близьким партнером Росії, висловив невдоволення. І воно проходить через решту континенту. Показово є те, що кілька лідерів відмовилися навіть взяти участь у фінальному фото саміту", - наголошує Меттью Орр.
Експерти, з якими говорили кореспонденти Голосу Америки, вважають, що Росія дедалі більше потрапляє до міжнародної ізоляції. Вони зауважують, що приїхало лише 17 африканських лідерів, у порівнянні з понад 40-а на минулому саміті в Росії, де йшлося про розвиток стосунків з Москвою.
Інші країни прислали своїх представників нижчого рангу, але це, як зауважує Марлоус ван Ваєнбург з Кафедри африканських та афроамериканських досліджень Гарвардського університету, "виглядає як зневага з політичної точки зору".
"Путіну не вдалося просунутися вперед у тих трьох основних питаннях, які були на порядку денному. Насамперед це зернова угода. Вийшовши з зернової угоди, яка забезпечувала безпечне транспортування зерна до африканських країн, він викликав багато негативної реакції. Тепер він роздав тонни безкоштовного зерна, щоб певною мірою компенсувати цю негативну реакцію. Не думаю, що це повністю вдається", – каже доцент Гарвардського університету.
Також, як він зауважує, Росія перестала випромінювати силу, як колись, і потрапила у скрутне становище через заколот у власній країні, а також через те, що участь у ньому взяла "Група Вагнера", яка активно представлена на африканському континенті. Путіну довелося пояснювати, що сталося, і запевняти африканських лідерів у тому, що "Вагнер" залишатиметься в Африці, попри заколот у Росії.
"Схоже, що попри його нещодавню суперечку з головою "Групи Вагнера", він пообіцяв африканським лідерам, що Вагнер залишиться в Африці", – каже Марлоус ван Ваєнбург.
Лідери Малі та Центральноафриканської Республіки, уряди яких значною мірою покладаються на послуги найманців "Вагнера", висловили вдячність Путіну.
Росії досі вдається представляти себе як антиколоніальну силу – Буґайський
Росія все ще зберігає образ борця проти колоніалізму, вважають експерти. Багато лідерів африканських країн висловили теплі слова президенту Путіну щодо підтримки Москвою їхніх країн у їхній визвольній боротьбі у ХХ столітті та останнім часом.
Як наголошує Януш Буґайський, старший науковий співробітник Фундації Джейсмтаун, Росія впродовж довгого часу, ще з часів Радянського Союзу представляла себе як антиколоніальна сила, що протистоїть колоніальній політиці Заходу.
Це великий важіль у стосунках з африканськими лідерами, особливо з тими, які не зацікавлені у зміцненні демократії у своїх країнах. Тут Захід програє у конкуренції з Росією, вважає Буґайський.
"Я б сказав, що Росія намагалася схилити на свій бік авторитарні країни, зокрема, диктатури в Африці. Не тільки, але насамперед тих, хто бореться з повстанцями. Західний порядок денний щодо демократії, лібералізму, громадянських прав не подобається багатьом із цих авторитарних лідерів. Тобто, є певні речі, від яких ми точно не можемо відмовитися, щоб мати з ними хороші стосунки", – зауважує Буґайський.
Африканські країни мали тісні зв’язки з Москвою, багато африканських лідерів училися у Росії, через них Москва поширювала свій вплив на континенті вже після розвалу Радянського Союзу. Також вона вкладала свої дипломатичні ресурси у те, щоб Африка залишалася на її боці. Захід, на думку Буґайського, був занадто пасивним весь цей час в Африці.
На думку Буґайського, Заходу бракує стратегічного мислення щодо того, яку роль може відіграти Африка в майбутньому, йдеться про самостійну роль, а не про ресурси континенту чи його стратегічне розташування.
Дослідник вважає, що Захід не помітив, як в Африці дедалі важливішу роль почав відігравати Китай, який у майбутньому може витиснути Росію з африканського континенту.
"Якщо вони не приєднаються до Заходу, то, швидше за все, вони приєднаються до Росії чи Китаю, який, звичайно, є більш зростаючою силою, ніж Росія», – каже Буґайський.
На його думку, Заходу потрібно вкладати набагато більші дипломатичні і особливо інформаційні ресурси у стосунки з африканськими країнами.
"На інформаційному фронті відстали від того, що африканцям продають росіяни, і це стало зрозуміло під час війни проти України", – нагадує дослідник.
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- Голос Америки
“Вражає мужність пожертвувати перемогою”. Міжнародні експерти про вчинок Харлан та її дискваліфікацію
Скандальним рішенням Міжнародної федерації фехтування назвала дискваліфікацію на чемпіонаті світу українки Ольги Харлан віце-президентка Італійської федерації з прав людини Елеонора Монджеллі.
“Це не про політику, це про воєнні злочини та геноцид. Переможницею є Ольга Харлан. Рішення Міжнародної федерації фехтування абсолютно скандальне”, - написала Елеонора Монджеллі у соцмережі Х.
27 липня Міжнародна федерація фехтування дискваліфікувала Ольгу Харлан за те, що вона після перемоги відмовилась потиснути руку спортсменці з Росії Анні Смірновій, яка виступає під нейтральним прапором і публічно підтримує російську армію.
Українська правозахисниця Олена Галушка вважає, що рішення про дискваліфікацію вкотре свідчить про необхідність відсторонити російських та білоруських атлетів від міжнародних змагань.
“Ганебне шоу, яке влаштувала російська спортсменка - любителька Z - на Чемпіонаті з фехтування, стало ще одним нагадуванням, чому всіх громадян терористичної держави Росія потрібно відсторонити від Олімпіади під будь-яким прапором”, - Олена Галушка, член ради “Центру протидії корупції”.
Вчинок Харлан увійде в історію, каже професор Дейв Лунт
Американський професор історії з Університету Південної Юти Дейв Лунт в інтерв’ю Голосу Америки сказав, що вчинок Ольги Харлан увійде в історію, і його будуть вивчати в університетах.
“Є речі важливіші за спорт. І можливо важливіше надіслати (світу) сигнал, що в країні йде війна, і я представляю свою країну. Є речі важливіші, ніж дискваліфікація, коли ми говоримо про смерть людей, знищення будинків і взагалі способу життя. Дискваліфікація - це невелика ціна за важливий символ. Мене вразила мужність пожертвувати перемогою.
Справжній протест сильний лише тоді, коли ти готовий щось втратити, якщо ти готовий чимось пожертвувати.Професор історії Дейв Лунт
Вона знала, що це суперечить правилам, і все ж пішла на це. Справжній протест сильний лише тоді, коли ти готовий щось втратити, якщо ти готовий чимось пожертвувати”, - сказав професор Лунт.
Професор додав, що особливо співпереживає з українською спортсменкою, "яка мала сильне відчуття, що не треба тиснути руку своїй опонентці".
"Я розумію цінність того, чому треба уникнути рукостискання. Але я також бачу причини наслідків цього рішення. Мені б хотілось вірити, що спорт згуртовує людей, і може бути причиною для загоєння ран, розбратів між людьми, але часто це навпаки. Часто - це продовження політичної конкуренції, хоча й на спортивному полі. І як виглядає, це те, що трапилось в цьому випадку", - зазначив історик Університету Південної Юти.
Лілія Подкопаєва, чемпіонка зі спортивної гімнастики
“Героїнею та взірцем поведінки українського атлета” назвала Ольгу Харлан абсолютна чемпіонка світу зі спортивної гімнастики, яка має у своєму арсеналі принаймні 45 золотих медалей Лілія Подкопаєва.
“Я вважаю, що Ольга - взірець та героїня, це приклад для всіх українських атлетів, як триматися на міжнародній арені, - сказала Подкопаєва. - Навіть найбільш гра у світі не варта більшого, аніж людське життя. ... Як можна тиснути руку вбивцям?”
Подкопаєва наголошує, що після півтора року повномасштабного вторгнення Україна на світовій арені має продовжувати доводити, “що у нас війна”.
“Я доношу всім те, що Росія використовує своїх спортсменів як пропагандистів, як інструмент тиску, розповідаючи про бідних олімпійців, що спорт поза політикою. Спорт є що завгодно, але не нейтральний. Кожен спортсмен є послом, рупором і представником своєї країни, тому кожна перемога та висока кількість медалей є поштовхом до національної гордості та престижу свого народу та країни. Тому не може бути нейтральності”, - розповідає Аліна Подкопаєва.
“Хоча під нейтральним прапором, але ця спортсменка провокувала. Я не думаю, що вона це робила з власної волі. Гадаю, у неї була вказівка, що і як пробити, щоб трапилось те, що трапилось”, - ділиться своїм поглядом на ситуацію колишня чемпіонка України зі спортивної гімнастики.
Подкопаєва нагадала, що під час епідемії Ковід-19 фехтувальникам дозволяли не тиснути руку, а натомість віддавати честь шпагою.
“Коли Міжнародний олімпійський комітет, федерації кажуть, що дотримуються якихось там принципів, то давайте почнемо з самого початку. Росія вторгнулася на територію України і почала неспровоковану війну, де ж були ваші принципи?” - розповідає в інтерв’ю Голосу Америки Подкопаєва, яка зараз проживає у США. Вона не виключає, що в цій ситуації могла бути застосована корупційна складова.
Подкопаєва вважає, що білоруських та російських спортсменів не можна допускати до міжнародних змагань. “Вони повинні бути під санкціями”, - вважає спортсменка.
Олена Давліканова: пояснити, що Україна - не Росія
Корінь проблеми, що трапилась на чемпіонаті світу з фехтування у Мілані, полягає в тому, що на Заході досі часто розглядають українців через російську призму, вважає Олена Давліканова, стипендіатка Центру аналізу європейської політики.
В інтерв’ю Голосу Америки, в програмі “Час Тайм”, вона, зокрема, сказала:
“Образ України й розуміння України довгий час формувалося під дуже шкідливим впливом російських наративів, зокрема, наративу про братні народи. Я особисто чула думку, що до повномасштабного вторгнення ніхто не очікував, що українці будуть так завзято протистояти вторгненню, що ми не будемо боротися, бо здалеку ми здаємося схожими народами”, - аналізує Давліканова.
Захід має навчитися дослухатись до українців, щоб їх зрозуміти, додає експертка.
Україна подала апеляцію на рішення Міжнародної федерації з фехтування щодо дискваліфікації Ольги Харлан.
Пастор-афроамериканець агітує консервативне каліфорнійське місто підтримувати Україну
Християнський пастор ходить по рідному місту з українським прапором і розповідає про війну.
Анджело Фрайзер - пастор комунальної християнської церкви, на його проповіді приходить до 700 людей.
Бейкерсфілд – нетипове місто для переважно ліберального штату Каліфорнія, де більшість підтримує Демократчину партію. Це місто консерваторів, де більшість республіканці. Звідси родом спікер американської Палати представників конгресмен-республіканець Кевін Маккарті.
В Бейкерсфілді розташовано великий центр для фермерів, в районі також видобувають нафту. Пастор Фразієр є активним членом місцевої громади. З лютого минулого року його можна побачити не лише в церкві, а й на вулицях міста з українським прапором.
"У будь-яких, місцях де збираються люди. Я розповідаю, і найцікавіше те, що тепер, коли я беру цей прапор із собою скрізь він дає початок розмові".
Найвелелюдніше на вихідних місце в Бейкерсфілд це типовий ресторан швидкого харчування "дайнер". У "дайнері" пастор передає людям останні новини з України - спілкується з відвідувачами та власником ресторану.
"Українці, мабуть, є найхоробрішими людьми на Землі сьогодні, і вони борються, мабуть, з найгіршим злом, яке існує у цьому світі. І я просто... Трохи соромно, наскільки повільно ми вам допомагаємо. Ви робите гарну роботу з тим, що отримуєте", – каже Фрайзер.
Розказувати про Україну пастор почав одразу після повномасштабного вторгнення. У лютому 2022 вирішив діяти негайно й організував протест на головній площі міста.
"Я пішов у місцевий магазин прапорів тут, у Бейкерсфілді, щоб купити український прапор. Але там у них були всі інші країни, тільки не український прапор. І він сказав мені, що мине 2-3 тижні, перш ніж вони зможуть його отримати, або і взагалі не отримають. Тому ми пішли до місцевого магазину матеріалів і виготовили власний український прапор. І це був перший український прапор у Бейкерсфілді, штат Каліфорнія", – розповів Фрайзер.
Конгресменом від округу до якого входить місто Бекерсфілд є Кевін Маккарті. Він же спікер Палати представників. Саме Кевін Маккарті у жовтні торік виступив із нашумілою промовою про те, що республіканці не виписуватимуть Україні "порожніх чеків". Таким чином він критикував політику адміністрації президента Байдена за, буцімто, недостатній контроль над поставками зброї для України.
Невдовзі після промови Анджело Фразіер, який особисто знає Маккарті, вирушив до Вашингтона разом з українськими активістами Каліфорнії під час українських днів у Конгресі намагався переконати конгресменів підтримати Україну, а також виступив із промовою перед українськими активістами та громадськими діячами.
На запитання про те, як сприймає афроамериканська громада, яка бореться за свої права, за те що пастор фокусується на іноземній державі - він відповідає:
"Незалежно від того, чорний ти чи білий, чи будь-який інший, у всіх нас є проблеми. Але ця війна впливає на весь світ. І тому справа не в тому, що ми нехтуємо відстоюванням проблем афроамериканців, проблем бездомних чи будь-яких інших проблем. Ми можемо робити це одночасно. Але прямо зараз ми повинні спільно сказати, що ця війна це дуже неправильно, і цю війну потрібно закінчити".
Тому пастор своїм завданням вважає інформувати людей і допомогти їм зрозуміти важливість того що відбувається в Україні. Він планує продовжити свою роботу і на демонстраціях, і в кабінетах політиків, і просто спілкуючись з людьми у кафе.
Дивіться також: Як Анджело Фрайзер, пастор із Каліфорнії, потужно підтримує Україну зі США. Відео
Леонід Козаченко – про пошук альтернатив Чорноморській зерновій угоді. Відео
Жодні наземні шляхи не можуть замінити заблоковані Росією морські порти для експорту українського збіжжя. Європа не має відповідних транспортних потужностей, а також це у кілька разів здорожчує логістику, тож українські фермери несуть збитки.
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