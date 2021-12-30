У США днями можуть схвалити підсилювач вакцини від коронавірусу для підлітків 12-15 років, - ЗМІ

Адміністрація з контролю за харчами та ліками США днями може затвердити третю дозу-підсилювач вакцини Pfizer від коронавірусу для підлітків віком 12-15 років. Про це із посиланнями на власні джерела повідомляє CNN. Зараз дозу-підсилювач лікарі радять отримувати всім американцям, старшим за 16 років.

Як "Голос Америки" повідомляв раніше, у США встановлено новий рекорд захворюваності на COVID-19 - понад 300 тисяч нових випадків за добу.

Хоча рівень шпиталізацій і смертей через COVID-19 в країні - порівняно низький, стрімко зростає кількість шпиталізацій із коронавірусом серед дітей, які здебільшого нещеплені. Саме тому експерти наголошують на важливості вакцинації для дорослого населення і дітей від 5 років, аби захистити малюків, яких іще не можна вакцинувати.

У матеріалі використано джерела: англомовна редакція "Голосу Америки", CNN, USA Today

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